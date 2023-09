Zelensky à Washington, 5 choses que l'Ukraine attend des États-Unis

Quels sont les souhaits et les besoins de l'Ukraine vis-à-vis des Etats-Unis, alors qu'elle affronte les forces russes ?

Alors que la guerre fait rage dans son pays, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, était attendu à la Maison Blanche, ce jeudi 21 septembre.

Il devait rencontrer son homologue américain, Joe Biden, pour des entretiens, le lendemain d'une visite au siège des Nations unies à New York.

Mais que veut l'Ukraine - et de quoi a-t-elle besoin - de la part des États-Unis en ce moment ? Et, plus important encore, Washington peut-il lui donner satisfaction ?

1. Sécuriser l'aide

Le président américain Joe Biden tente d'accorder à l'Ukraine une aide humanitaire et de sécurité supplémentaire de 24 milliards de dollars pour l'aider à évincer la Russie de son territoire.

Toutefois, bien qu'il ait promis d'aider Kyiv "aussi longtemps qu'il le faudra", sa tentative est très incertaine en raison de l'impasse politique croissante au Congrès américain concernant les dépenses fédérales.

Les législateurs républicains font pression pour obtenir de vastes réductions budgétaires et un "shutdown", autrement dit une fermeture des administrations fédérales, est imminente à la fin du mois.

"Il y a beaucoup de divisions dans l'environnement intérieur américain, en particulier au niveau du gouvernement" , explique Georgian Taylor, qui fait des recherches sur la guerre en Ukraine à l'université de Leeds. "Volodymyr Zelensky va faire un dernier effort pour tenter d'obtenir cette aide" .

2. Renforcer le soutien des États-Unis

Derrière l'impasse à Washington se cache un clivage croissant, certains républicains pro-"America First" souhaitant mettre un terme à l'aide à l'Ukraine.

"Il y a une appréhension du côté américain lorsqu'il s'agit d'envoyer plus d'argent" , assure Georgian Taylor à Euronews, ajoutant que les partisans de la droite sont de plus en plus critiques à l'égard du supposé "chèque". en blanc" donné à Kyiv.

C'est une question que le numéro un ukrainien devrait tenter de résoudre, en rencontrant des législateurs américains des deux côtés du fossé politique au cours de son voyage.

Georgian Taylor affirme également que Volodymyr Zelensky voudra consolider le soutien de la puissance américaine, avant les élections présidentielles américaines de 2024, qui pourraient voir Donald Trump accéder au pouvoir.

L'ancien président Donald Trump s'exprime lors du sommet Pray Vote Stand, vendredi 15 septembre 2023 Jose Luis Magana/Copyright 2023 The AP.

L'ancien président, actuellement sous le coup de plusieurs accusations criminelles, ne s'est pas engagé à soutenir l'Ukraine dans la guerre contre la Russie, déclarée en mars 2022, et a dit qu'il voulait que "tout le monde arrête de mourir".

Un sondage CNN réalisé le mois dernier a révélé que la plupart des Américains s'opposent à l'octroi de fonds supplémentaires à l'Ukraine, 55 % d'entre eux estimant que le Congrès américain ne devrait pas autoriser de nouveaux financements.

3. Inspirer confiance dans la contre-offensive

Les progrès de l'Ukraine dans la contre-offensive seront certainement évoqués lors de la rencontre entre les deux dirigeants, estime Georgian Taylor, de la Leed University.

"C'est un sujet très difficile à aborder parce qu'il y a tellement de facteurs, mais je pense que les Etats-Unis aimeraient voir plus de progrès" , explique-t-elle à Euronews.

"Mais je ne pense pas qu'il y aura nécessairement une pression forte pour que Kyiv fasse des progrès sur le champ de bataille... parce que c'est une revendication très audacieuse, surtout quand vous n'êtes pas directement impliqué dans les combats", ajoute Georgian Taylor.

Équipée de milliards d'euros d'armes occidentales, l'Ukraine a lancé sa contre-offensive contre les forces russes, en juin. Les progrès ont été lents, Moscou opposant une résistance acharnée.

Jade McGlynn, chercheuse au King's College, ajoute que Volodymyr Zelensky pourrait transmettre à Joe Biden une "vision plus stratégique" de la guerre, en soulignant les "différences frappantes" entre la compréhension occidentale du conflit et celle de l'Ukraine.

Le dirigeant ukrainien voudrait faire valoir les raisons pour lesquelles l'Ukraine devrait remporter une victoire totale, c'est-à-dire expulser complètement les forces russes de son territoire.

"Du point de vue de certains Occidentaux, la guerre est de plus en plus présentée comme un besoin de paix, et la paix implique un compromis ", suggère Jade McGlynn, faisant allusion aux arguments selon lesquels Kyiv devrait donner à Moscou les terres capturées en échange de l'arrêt des hostilités.

Pourtant, la chercheuse affirme que l'Ukraine a eu "la preuve assez récente que l'apaisement ne fonctionne pas" , citant la guerre par procuration de la Russie dans l'est de l'Ukraine qui a commencé en 2014.

"La grande majorité des Ukrainiens ne veut pas de compromis sur le territoire en raison de la menace que cela représente pour l'avenir de l'Ukraine et de leurs enfants. "Ils mesurent la guerre en termes beaucoup plus sombres que certains observateurs occidentaux pourraient le penser", avance Jade McGlynn.

4. Plus d'armes

Un autre point à l'ordre du jour sera probablement l'armement : l'Ukraine ayant besoin de plus d'armes et de munitions dans le cadre de son offensive dans le sud et l'est du pays.

"Les Ukrainiens ne cherchent pas nécessairement à obtenir de nouvelles armes. L'essentiel est de les recevoir à temps" , déclare Jade McGlynn. "C'est le principal point d'achoppement, car une grande partie de ce qui a été promis a été retardé ou a mis trop de temps à arriver".

En avril, Volodymyr Zelensky a averti les dirigeants mondiaux que les retardataires dans la fourniture d'armes supplémentaires à son pays coûtaient des vies .

Le besoin d'armes de Kyiv est d'autant plus pressant que des responsables, dont le président ukrainien lui-même, ont déclaré que la contre-offensive du pays ne s'arrêterait pas cet hiver, bien que les conditions météorologiques rendent les combats plus difficiles.

D'aucun n'estime que la pause de plusieurs mois enregistrée l'année dernière a donné à la Russie tout le temps nécessaire pour préparer ses défenses, ce qui a rendu la campagne ukrainienne beaucoup plus difficile.

5. Pousser à l'adhésion à l'OTAN

Après l'invasion russe de février 2022, l'Ukraine a redoublé d'efforts pour adhérer à l'OTAN.

Sa candidature ambitieuse a toutefois été contrariée, l'alliance militaire dirigée par les États-Unis ayant rejeté la demande d'adhésion accélérée de Kyiv, en septembre 2022.

"Volodymyr Zelensky insiste constamment sur la reconnaissance de l'OTAN" , explique Georgian Taylor, qui pense que le sujet sera probablement abordé à la Maison Blanche.

Elle suggère que le rapprochement apparent entre la Russie et la Corée du Nord - les dirigeants des deux pays s'étant rencontrés la semaine dernière - pourrait rendre ces " conversations sur l'OTAN plus complètes" .

"Nous ne savons pas si le conflit débordera des frontières de l'Ukraine. Ce risque est toujours présent" , affirme Georgian Taylor à Euronews, tout en ajoutant : "il y a des choses bien plus immédiates sur lesquelles se concentrer" lors de la rencontre. entre Joe Biden et le président ukrainien.

Certains observateurs considèrent l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN comme le meilleur moyen d'assurer la paix future du pays et de l'Europe, le parapluie de sécurité dissuadant une éventuelle agression russe.

Cependant, des experts ont déclaré à Euronews qu'il y avait plusieurs raisons pour lesquelles Kyiv ne pouvait pas rejoindre l'alliance, y compris le risque d'une guerre plus large, le manque de préparation de l'Ukraine et la victoire de potentielle. la propagande du président russe, Vladimir Poutine.