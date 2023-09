Innovant et abordable, le projet de transition énergétique transfrontalier entre Strasbourg et Kehl

Par Euronews

Un projet écologique inédit car transfrontalier...ou quand la chaleur résiduelle d’une aciérie allemande chauffe des quartiers français.

Inédit, innovant, abordable, eco-friendly… Le projet de transition énergétique qui est en voie de concrétisation entre la France et l'Allemagne, précisément entre Strasbourg et Keh, a tout pour plaire.

Dès 2027, des milliers de foyers strasbourgeois seront chauffés grâce à ce projet avec l'aciérie de Kehl. Il a été présenté par la maire de la capitale alsacienne, Jeanne Barseghian :

"C'était véritablement du gaspillage énergétique. Là, on va pouvoir utiliser cette énergie. C'est 80 gigawattheures par an et c'est aussi 7 000 logements qui pourront être chauffés grâce à cette énergie récupérée. C'est aussi près de 20000 tonnes de CO2 qui seront évitées."

Pour mettre en œuvre le projet, une conduite longue de 4,5 kilomètres doit être construite sous le Rhin qui sépare l'unité sidérurgique BSW de Kehl de la chaufferie située dans le quartier de l'Esplanade, à Strasbourg.

Le coût de l'investissement s'élève à 25,5 millions d'euros. Il est financé par les communes allemandes et françaises, la Banque des Territoires, l'Agence de la transition écologique et la Dena, son équivalent allemand (Deutsche Energie-Agentur), ainsi qu’à hauteur de 2 millions d'euros par des fonds européens.

Harald Höflich, représentant du Land Bade-Wurtemberg, a qualifié le projet d'"unique en Europe":

"Je suis convaincu qu'un projet de protection du climat revêt une importance particulière pour l'avenir de la société et peut apporter une contribution importante à notre amitié. Nous savons qu'il ne s'agit pas seulement d'un projet historique, mais aussi d'un projet d'avenir.

En outre, pour l'eurométropole Strasbourg, ce projet contribuera à atteindre l'objectif de porter à 100 % la part des énergies renouvelables dans l'approvisionnement en chaleur d'ici à 2050.