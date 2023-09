Judo : première médaille d'or pour l'Azerbaïdjan à Bakou

Par Euronews

L'Azerbaïdjanais Yashar Najafov s'est imposé en -66 kg lors de la première journée du Grand Slam de Bakou, vendredi.

Bienvenue au premier jour du Grand Chelem de Judo à Bakou, en Azerbaïdjan. Une ville à l’architecture époustouflante et à la culture dynamique.

Les fans locaux de judo étaient enthousiastes, encourageant les judokas locaux et participant aux activités organisées par la fédération locale.

Chez les moins de 48 kg, la numéro 1 mondiale Assunta Scutto a affronté la favorite locale Leyla Aliyeva. Bien qu'Aliyeva ait mené un combat incroyablement difficile, la superstar italienne a finalement remporté l'or.

"Même si je suis fatiguée, c'est un excellent résultat pour moi car cela signifie que je m'améliore et je suis tellement heureuse pour cette médaille d'or" a déclaré Assunta Scutto.

La vice-ministre azerbaïdjanaise de la Jeunesse et des Sports, Mariana Vasileva, a remis les médailles.

La catégorie des moins de 60kg a vu s'affronter Gamzat Zairbekov et Ramazan Abdulaev. Après une finale serrée et un waza-ari, les adversaires et amis ont clos le match en se prenant dans les bras - une véritable démonstration des valeurs du judo.

Le vice-président de la FIJ, Laszlo Toth, a remis les médailles.

Dans la catégorie des moins de 52 kg, Kisumi Omori s'est battue avec détermination contre la championne olympique des poids légers Distria Krasniqi dans un combat serré. La victoire tactique est revenue au Japon.

Le directeur général de la FIJ, Vlad Marinescu, remet les médailles.

Chez les moins de 66 kg, les espoirs locaux étaient nombreux. Yashar Najafov a affronté Takeshi Takeoka. Après seulement 13 secondes de match, il a remporté l'or avec un uchi-mata. La foule était en délire, impressionnée par cette étonnante démonstration de judo.

"Je voulais gagner cette médaille parce que je suis chez moi, et je l'ai fait. Les Azerbaïdjanais adorent le judo, tout le monde regardait. Merci beaucoup pour votre soutien" a commenté sa victoire Yashar Najafov.

Les médailles ont été remises par le secrétaire général du CNO d'Azerbaïdjan, Azer Aliyev.

Dans la dernière catégorie de la journée, Nora Gjakova a affronté Eteri Liparteliani. La championne olympique a remporté la victoire avec un waza-ari.

Florin Daniel Lascau, le directeur des arbitres en chef de la FIJ, a remis les médailles.

L'Azerbaïdjan a toujours été connu pour sa passion et ses judokas talentueux, et l'équipe d'aujourd'hui a certainement été à la hauteur de cette réputation.

C'est terminé pour la première journée du Grand Chelem de judo de Bakou ! On se retrouve demain pour une autre journée riche en émotions.