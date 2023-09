Ukraine : visite inopinée de Josep Borrell à Odessa

Par Euronews avec AFP

Le haut représentant européen pour les affaires étrangères Josep Borrell s'est rendu à Odessa. Il a réitéré le soutien de l'Union européenne à l'Ukraine pour son intégrité territoriale.

PUBLICITÉ

Le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères Josep Borrell, a fait une visite surprise dans la ville portuaire ukrainienne d'Odessa, pour assurer que l'Union européenne soutiendrait l'Ukraine dans sa lutte pour retrouver son intégrité territoriale : "ma présence ici à Odessa vise à montrer comment nous soutenons l'Ukraine par notre soutien militaire et économique, notre activité politique et diplomatique visant à rechercher la paix, mais une paix juste qui préserve l'intégrité territoriale et l'indépendance de l'Ukraine."

La visite de Josep Borrell intervient un an après que la Russie a officialisé l'annexion de quatre régions ukrainiennes – Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporijjia.

"Le choix libre et sans équivoque de nos frères et sœurs a été soutenu sans réserve par le peuple russe. En défendant nos compatriotes du Donbass et de la Nouvelle-Russie, nous défendons la Russie elle-même" a déclaré à cette occasion Vladimir Poutine.

Des centaines de Russes se sont rassemblés sur la Place Rouge, dans le centre de Moscou, pour un concert dédié au premier anniversaire de l'annexion revendiquée de quatre régions d'Ukraine.