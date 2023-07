Paris en chantier cet été à une an des jeux olympiques

Par euronews avec agences

A un an des Jeux Olympiques, Paris met les bouchées doubles cet été pour se faire plus belle et plus durable.

Création de pistes cyclables, végétalisation de cours d'écoles, isolation des bâtiments publics... la Ville-capitale réalisera 1 700 chantiers pour environ 180 millions d'euros. Mais qui dit travaux dit aussi désagréments pour les Parisiens comme pour les touristes.

"Ils ont commencé beaucoup de travaux en même temps, dans tous les endroits, dans tous les arrondissements, ce qui fait que la circulation est très, très difficile", déplore Boualem Akilal, chauffeur de taxi parisien.

Cet artisan se lamente, lui aussi : "on met 20 minutes pour faire deux kilomètres, par exemple ! Et je pense que ça va être de pire en pire !"

Certains visiteurs ne cachent pas non plus leur désenchantement. "Quand on est touriste, explique Kimberley Rogers, touriste canadienne, on vient ici pour voir tous les sites, les sites célèbres et les sites historiques. Il est donc décevant qu'ils soient recouverts de publicité et qu'on ne puisse pas les voir en entier. On vient du monde entier pour visiter la ville".

Des opérations d'entretien et d'amélioration sont également prévues, dont des travaux sur les sanitaires des écoles et 22 chantiers d'accessibilité.

"Ces chantiers ne sont pas plus nombreux mais ils sont plus conséquents parce qu'on végétalise la ville, on la rend cyclable de façon accélérée et on fait des opérations de rénovation des bâtiments beaucoup plus ambitieuses qualitativement qu'auparavant", a expliqué l'adjoint au maire communiste Jacques Baudrier.

Concernant la voirie, la mairie a fait état de 522 emprises, un chiffre stable sur un an mais sur une surface beaucoup plus importante d'environ 1,2 million de m2 en raison des travaux sur le tramway et 26 km de nouvelles pistes cyclables.

"Nous assumons le fait qu'il y aura des chantiers de plus grande ampleur cet été. Nous sommes face à un enjeu majeur qui est celui du dérèglement climatique et de la pollution de l'air, et il nous faut transformer les choses", a justifié David Belliard, adjoint écologiste aux mobilités.

La ville de Paris est d'autant plus contrainte par son calendrier que la capitale a annoncé un gel des travaux de voirie et de réseaux dans Paris pour les Jeux olympiques entre le 15 juin et le 15 septembre 2024. Tous les chantiers devront alors être soit achevés, soit repliés et mis en sécurité.

Dans le cadre de son Plan Climat, la mairie de Paris s'est engagée à réduire de 30% la consommation d'énergie de ses 3 600 bâtiments publics d'ici 2030 et à atteindre la neutralité carbone en 2050.