Les économies d'Asie centrale en plein essor "grâce" à la Russie

La prospérité économique de l'Asie centrale n'est pas sans tache, certains pays de la région étant accusés d'aider Moscou à échapper aux sanctions.

Les temps sont durs. La guerre en Ukraine, le changement climatique, l'impact prolongé du COVID, ainsi qu'une multitude d'autres facteurs locaux et internationaux ont mis à mal les économies du monde entier.

Mais pas de partout.

Celles d'Asie centrale ont connu une croissance fulgurante au cours du premier semestre 2023, selon le dernier rapport de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

Le Tadjikistan arrive en tête avec une croissance du PIB de 7,5 % attendue cette année, suivi par l'Ouzbékistan (6,5 %), le Kazakhstan (5 %) et le Kirghizistan (4,6 %).

De nombreux éléments sont en jeu, notamment la réouverture de la Chine après la pandémie, mais le Dr Anna Matveeva, du King's College's Russia Insitute, en relève un "très évident" : l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

"Cela a conduit les citoyens de Russie et de Biélorussie à délocaliser leur argent et leurs affaires en Asie centrale pour éviter les sanctions occidentales", explique-t-elle à Euronews, ajoutant qu'ils ont fait augmenter la consommation et la demande de services sophistiqués.

"Les entreprises russes se sont installées au Kazakhstan et au Kirghizstan en particulier, leur proximité géographique et culturelle facilitant le processus", ajoute Anna Matveeva.

Le centre-ville d'Astana est vu depuis le palais présidentiel d'Ak Orda à Astana, au Kazakhstan, mardi 28 février 2023 Olivier Douliery/AP

Elle souligne également l'appartenance de ces deux pays à l'Union économique eurasienne avec la Russie, le Belarus et l'Arménie, qui facilite l'intégration économique grâce à des marchés communs, des réglementations harmonisées et des zones de libre-échange.

"La préférence des gens va certainement à l'Europe occidentale ou aux États-Unis. Mais l'Asie centrale présente certains avantages. L'un d'eux est que les gens peuvent aller et venir. Ils n'ont pas nécessairement à prendre la décision d'émigrer de façon permanente", précise Anna Matveeva.

Il est difficile d'obtenir des chiffres précis, mais on estime que des centaines de milliers de Russes ont fui le pays depuis que la guerre a éclaté en février 2022.

Beaucoup sont rentrés depuis, incapables de trouver du travail ou d'obtenir un statut de résident.

L'histoire de la réussite de l'Asie centrale comporte toutefois d'autres aspects.

La migration des travailleurs de la région vers la Russie a également stimulé la croissance économique, car ils envoient de l'argent dans leur pays d'origine, selon le rapport de septembre de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

Des personnes marchent à côté de leur voiture en faisant la queue pour passer la frontière entre le Kazakhstan et la Russie, mardi 27 septembre 2022 AP/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Ce flux d'argent "compense notamment l'exode de la population en âge de travailler" en Asie centrale, des millions de personnes ayant tendance à travailler dans des secteurs faiblement rémunérés de l'économie russe, tels que la construction, l'agriculture et l'hôtellerie.

Pourtant, cette croissance fulgurante n'est pas exempte d'imperfections.

Les experts accusent de plus en plus les pays d'Asie centrale d'aider la Russie à échapper aux sanctions imposées par l'Occident, à la suite de l'invasion de l'Ukraine.

S'adressant à Euronews en août, Tom Keatinge a expliqué comment les produits et marchandises occidentaux sanctionnés étaient importés dans des pays tiers, tels que le Kazakhstan et l'Inde, puis réexportés vers la Russie.

"Cela ne tourne pas les sanctions en dérision, mais il est certainement beaucoup plus difficile de s'assurer que les restrictions sont correctement imposées", affirme-t-il.

Les données de Bruegel, un groupe de réflexion européen indépendant, montrent que les importations de produits occidentaux soumis à des sanctions vers le Kazasktan ont augmenté massivement après l'invasion russe de février.

Ces produits soumis à des restrictions comprennent les machines électriques et les pièces détachées, les instruments et les appareils, ainsi que les équipements de transport.

Entre janvier et octobre 2022, les entreprises kazakhes ont exporté des produits électroniques et des téléphones portables vers la Russie pour plus de 549 millions d'euros, soit 18 fois plus qu'au cours de la même période en 2021, selon les données du Central Asian Bureau for Analytical Reporting.

Ces échanges sont toutefois loin d'être nouveaux. Il remonte à l'époque de la guerre froide, lorsque la Russie, à l'époque l'URSS, était soumise à un embargo similaire.

De plus, Anna Matveeva explique que Moscou a "d'autres moyens de contourner les sanctions", avec "de nombreux pays du monde entier impliqués, y compris en Europe".

"Les sanctions sont généralement considérées comme inefficaces et inutiles [en Asie centrale], ce qui ne signifie pas que tout le monde apprécie ce que fait la Russie en Ukraine. Mais la réponse de l'Occident n'est pas considérée comme appropriée, assure-t-elle.

Si l'impact économique des retombées de la guerre en Ukraine a été largement positif pour la région, l'universitaire souligne "des choses dont les Asiatiques centraux ne sont pas tout à fait satisfaits".

"Conscients de la situation dans son ensemble", elle note que les sanctions ont eu un impact sur la capacité de l'Asie centrale à exporter et à transporter des marchandises, la plupart des itinéraires passant par le territoire russe.

Le Kazakhstan, en particulier, s'inquiète d'éventuelles attaques de drones ukrainiens sur le terminal du Consortium du pipeline de la Caspienne dans la mer Noire, ce qui pourrait perturber ses exportations de pétrole.

"L'Occident, qui cherche à nuire à la Russie, doit penser à ce que cela signifie pour d'autres pays qui n'ont pas vraiment d'autres options. La pression occidentale crée un effet d'aliénation et renforce le sentiment anti-occidental là où il n'y en avait pas vraiment", conclut Anna Matveeva .