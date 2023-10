Par euronews

"Plus de 500 cibles" du Hamas au pouvoir à Gaza et du Jihad Islamique palestinien ont été touchées dans la nuit de dimanche à lundi par des frappes aériennes et des tirs d'artillerie dans la bande de Gaza, a annoncé l'armée israélienne.

Des dizaines de milliers de soldats israéliens poursuivent leur déploiement dans les régions désertiques près de la bande de Gaza pour tenter d'en reprendre le contrôle face aux combattants du Hamas. Dans le sud d'Israël 100.000 réservistes sont massés, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a promis de "détruire le groupe palestinien" et a laissé entendre que les forces du pays passeront bientôt à l'offensive.

Durant ce week-end, au moins 700 civils et soldats israéliens ont été tués et environ 100 pris en otage. La question est de savoir comment les libérer en toute sécurité.

Les Brigades Al-Qassam, branche militaire du Hamas, ont annoncé avoir déclenché cette opération et tiré plus de 5.000 roquettes vers Israël pour "mettre fin aux crimes de l'occupation". Israël occupe depuis 1967 la Cisjordanie, un territoire palestinien, et la partie orientale de Jérusalem, et impose un blocus à Gaza depuis 2007, également occupé.

Les membres du Hamas ont surpris les renseignements israéliens, en attaquant par la mer, la terre, et les airs, comme lors de cette rave party dans le désert où 260 jeunes ont été tués, d'autres kidnappés.

Plus de 1100 morts, des deux côtés, et plus de 4500 blessés : Israël a riposté en bombardant la bande de Gaza, faisant notamment 19 morts dans une même famille palestinienne dans un camp de réfugiés de Gaza.