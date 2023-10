Olivér Várhelyi, Commissaire européen en charge de l'Elargissement et de la politique de voisinage, annonce sur X (anciennement Twitter), que la Commission européenne réexamine son soutien pour une valeur de 691 millions d'euros.

PUBLICITÉ

La Commission européenne suspend "immédiatement" tous les paiements effectués aux Palestiniens, a annoncé lundi sur X, anciennement Twitter, Olivér Várhelyi, Commissaire européen en charge de l'Elargissement et de la politique de voisinage, en réaction à l'attaque militaire lancée par le Hamas contre Israël.

"En tant que principal bailleur de fonds des Palestiniens, la Commission européenne réexamine l'ensemble de son portefeuille de développement, d'une valeur totale de 691 millions d'euros", écrit-il.

Cette décision affectera tous les paiements et tous les projets, précise le responsable hongrois. En outre, toutes les nouvelles allocations budgétaires, y compris pour 2023, seront reportées "jusqu'à nouvel ordre".

"Les fondements de la paix, de la tolérance et de la coexistence doivent maintenant être abordés. L'incitation à la haine, à la violence et la glorification de la terreur ont empoisonné l'esprit de trop de gens", souligne Olivér Várhelyi. "Nous devons agir, et ce, dès maintenant".

L'UE est l’un des principaux bailleurs de fonds d'aide humanitaire et financière à la Cisjordanie, qui est partiellement gouvernée par l'Autorité palestinienne et le président Mahmoud Abbas. Cette aide est consacrée aux services essentiels, tels que les soins de santé, l'assistance sociale, le salaire des fonctionnaires et les projets de développement dans le domaine de la "construction de l'État".

Pour la bande de Gaza, l'argent est acheminé par l'intermédiaire de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA).