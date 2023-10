Les Gazaouis face aux pénuries d'eau, de carburant et d'électricité

Par Euronews avec AFP

La situation à Gaza se dégrade de jour en jour avec le blocus israélien... Les approvisionnements en carburant, eau et électricité ont été coupés.

Survivre à Gaza devient chaque jour plus difficile pour les deux millions de Palestiniens pris au piège. En plus des frappes quotidiennes, Tel Aviv a coupé l'approvisionnement en carburant et en électricité dans l'enclave depuis le 7 octobre dernier.

La situation s'aggrave de jour en jour, en particulier dans le Sud, à Khan Younis, où de nombreuses familles ont trouvé refuge.

"Tout le monde a besoin de carburant pour pomper l'eau jusqu'à sa maison, pour irriguer ses fermes et pour nourrir les volailles, les bovins et les moutons. Tout le monde ici a besoin de carburant ; c'est une denrée essentielle au même titre que la nourriture pour nous" explique Khalid al-Najjar, habitant de Khan Younis.

L'approvisionnement en eau n'est pas garanti non plus. Jusque là, Israël fournissait un tiers de l'eau potable à la Bande de Gaza. Le reste vient de puits et de réservoirs, reliés aux habitations grâce à des systèmes électriques.