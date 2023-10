Grand Chelem de judo à Abu Dhabi : Beauchemin-Pinard ajoute une nouvelle médaille à son palmarès

Par Euronews

La Canadienne Catherine Beauchemin-Pinard enchaîne les médailles. Elle a maintenant ajouté une autre médaille d'or du Grand Chelem à son palmarès – la quatrième de sa carrière. Qui d’autre a gagné à Abu Dhabi ?

Deuxième journée électrisante au Grand Chelem de judo d'Abu Dhabi. À l’honneur : mes meilleurs judokas du monde et des enjeux élevés !

La puissance canadienne Catherine Beauchemin-Pinard a remporté l'or chez les moins de 63 kg grâce à une action à couper le souffle ! Un moment incroyable qui a illuminé l’arène d’Abu Dhabi.

"La technique que j’ai utilisée était l’ura-nage. Quand elle est arrivée pour attaquer, je l'ai emmenée à mi-chemin. Tout vient de mes jambes, je suis capable de la soulever et de me retourner dans les airs. C'est une technique que je ne fais pas souvent, mais quand ça marche, c’est un gros ippon" commente la championne.

C'est Max-Hervé George, PDG d'Icona Capital qui a décerné la 2e médaille d'or à la judoka.

L'Ouzbek Shakhram Ahadov est venu pour montrer ses capacités après avoir remporté le bronze l'année dernière. Une finale spectaculaire au cours de laquelle il a vaincu le Kosovare Akil Gjakova pour lui offrir son premier titre du Grand Chelem.

"Je me sens très détendu ici à Abu Dhabi, comme si j'étais en Ouzbékistan, chez moi. J'adore Abu Dhabi. L'année dernière, j'ai gagné le bronze ici et maintenant ma première médaille d'or en Grand Chelem. J'espère que lors des prochains événements et aux Jeux olympiques, je remporterai l'or et défendrai l'honneur de l'Ouzbékistan" a déclaré Shakhram Ahadov après sa victoire.

Le vice-président du Conseil olympique d'Asie, Otabek Umarov, a remis les médailles.

Chez les moins de 70 kg, Madina Taimazova a remporté une large victoire sur l'étoile montante suédoise Ida Eriksson. Le président de CEDCO Hongrie, Michael Michaely, a décerné les médailles.

Chez les moins de 81 kg, la finale a vu s'affronter David Karapetyan et Frank De Wit... Les deux judokas ont livré une performance épique , mais c'est Karapetyan qui a obtenu le score décisif.

Le président de la Fédération de judo des Émirats arabes unis, Mohammed Bin Thaaloob Alderei, a décerné les médailles.

L'équipe de plus en plus impressionnante des Émirats arabes unis a également montré un judo époustouflant ce qui lui a permis de remporter une médaille de bronze avec Nugzari Tatalashvili... Une immense joie pour tous les participants, sous la direction du président de la Fédération de judo des Émirats arabes unis qui dirigeait les célébrations.