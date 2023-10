Réouverture de Makhatchkala, dimanche une foule à la recherche de "juifs" et d'"Israéliens"

Par Euronews

L'aéroport du Daguestan a rouvert : dimanche, une foule l'avait envahi au cri d'Allah Akbar et à la recherche de "juifs" et d'"Israéliens".

Le principal aéroport de la république du Daguestan a rouvert ce lundi.

Dimanche soir, une foule d'hommes a pris d'assaut les bâtiments et le tarmac aux cris d'Allah Akbar et à la recherche de "Juifs" et d'"Israéliens".

Selon le site Flightradar vol en provenance de Tel Aviv s'était posé à Makhatchkala en début de soirée.

Les autorités daghestanaises pointent la responsabilité des réseaux sociaux.

Abdulmuslim Abdulmuslimov, chef du gouvernement du Daguestan : "Les réseaux sociaux sont désormais un porte-parole, ils appellent tout le monde là où c'est nécessaire et là où ce ne l'est pas. Nous ne devons pas permettre que les appels publiés actuellement sur les réseaux sociaux soient soutenus par notre jeunesse, soutenus par la population de notre république. Chers Chefs de municipalités, vous devez évaluer la situation."

Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov accuse l'Ukraine et l'Occident d'avoir joué un "rôle clé" dans les émeutes au Daguestan.

L'assaut de l'aéroport de Makhatchkala a eu lieu alors que plusieurs incidents antisémites ont été enregistrés durant le week-end dans le Caucase.