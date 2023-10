Guerre Israël-Hamas : les otages au coeur du conflit

Par euronews avec AFP

Depuis vendredi soir, opérations au sol et frappes israéliennes se sont intensifiées, avec pour objectif d'"anéantir" le Hamas et de "ramener les otages à la maison", 239 personnes retenues depuis le 7 octobre dans le territoire palestinien.

L'armée israélienne a annoncé lundi avoir libéré une militaire retenue en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Cette opération a eu lieu dans le cadre de l'offensive terrestre menée par les forces israéliennes dans la bande de Gaza. La jeune Ori Megidish a été secourue dans la nuit de dimanche à lundi, mettant ainsi fin à sa captivité qui avait débuté le 7 octobre. Au moment de son enlèvement, elle était en poste à la base militaire de Nahal Oz en tant que garde.

L'appel à un échange de prisonniers

Simultanément à cette opération de sauvetage, le Hamas a publié une vidéo dans laquelle trois femmes étaient présentées comme des otages. L'une de ces femmes a fait un appel à Benjamin Netanyahu pour conclure un échange de prisonniers avec le Hamas. Le Premier ministre israélien a qualifié cette vidéo d'une "propagande psychologique cruelle."

Le décès de Shani Louk

La mort de Shani Louk, l'otage Germano-Israélienne, a été confirmée. Selon les autorités israéliennes, la jeune femme aurait perdu la vie dès le premier jour de l'attaque.

Sa mère, Ricarda Louk, décrit Shani comme "une fille très joyeuse et très indépendante, une artiste qui aimait la musique et la danse et qui avait beaucoup d'amis dans le monde entier".

La pression des familles et la quête du sauvetage

Les familles des otages continuent de faire pression sur le gouvernement israélien pour faire du sauvetage de leurs proches une priorité.

Devant le bureau du maire de Jérusalem, plus de 200 lits vides ont été déposés, symbolisant les personnes enlevées par le Hamas.