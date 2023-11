WeWork, ancienne valeur star des bureaux partagés, dépose le bilan

Par Euronews avec AFP

En se plaçant dans le cadre de la loi sur les faillites, l’entreprise américaine compte en particulier mettre fin à certains baux qui ne génèrent pas assez d’argent.

Le géant du coworking WeWork, en grande difficulté financière depuis plusieurs années, a annoncé déposer le bilan afin de négocier une réduction "significative" de sa dette avec ses créanciers.

Spécialiste des bureaux partagés, star mondiale des starts-ups, l'entreprise a connu une ascension fulgurante dès sa création en 2010. Mais la gestion controversée de son fondateur et la pandémie de COVID-19, qui a entraîné l'essor du télétravail, ont eu raison de son succès.

WeWork a perdu plusieurs milliards de dollars au cours des six premiers mois de 2023, et ferme petit ses locaux aux Etats-Unis et au Canada. Les autres sites ne sont pas concernés pour le moment.