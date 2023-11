Intensification des opérations ukrainiennes sur la rive orientale de Kherson

Des sources russes affirment que les forces ukrainiennes poursuivent des opérations terrestres plus importantes que d'habitude sur la rive est de Kherson avec un groupement d'infanterie légère de la taille d'un bataillon.

Elles affirment également que les forces ukrainiennes ont transféré un nombre limité de véhicules blindés sur la rive Est, près de Krynky, à 30 km au nord-est de la ville de Kherson.

Les milblogueurs russes affirment que plus de 300 Ukrainiens (soit l'effectif d'un bataillon) opèrent sur la rive Est, dans la région de Krynky, et continuent d'affirmer que les forces ukrainiennes maintiennent des positions dans le centre de Krynky et dans les zones avoisinantes.

Ils affirment également que les combats se poursuivent près de Krynky, ainsi que près de Poyma (12 km à l'est de la ville de Kherson), de Pishchanivka et de Pidstepne.

L'ISW précise que Les forces ukrainiennes ont probablement mené des assauts initiaux de la taille d'une compagnie à travers la rivière Dnipro sur la rive est (gauche) de la région de Kherson à la mi-octobre.

Le regroupement de forces ukrainiennes de la taille d'un bataillon sur la rive est semble indiquer que les efforts d'interdiction déployés par les Russes le long du Dniepr n'ont pas empêché les forces ukrainiennes de transférer du personnel et du matériel supplémentaires vers des positions situées sur la rive est.

L'ISW déclare qu'elle ne spéculera pas sur les perspectives de l'activité ukrainienne en cours sur la rive est de la région de Kherson.