Par Sasha Vakulina

Le Hamas et Tsahal s'affrontent férocement au cœur de Gaza City. Explications de Sasha Vakulina et de l'Institut for the Study of War.

Les forces israéliennes combattent les militants du Hamas dans Gaza, confirmant ainsi l'analyse de l'Institut for the Study of War selon laquelle le Hamas concentre ses efforts sur la ville de Gaza plutôt que sur le nord de la bande de Gaza. Le groupe de réflexion ajoute que cela correspond à l'intention du Hamas de mener une "longue guerre... pour forcer" Israël à un cessez-le-feu. Tsahal a déclaré dans un communiqué que ses soldats avaient pris le contrôle d'un bastion militaire du Hamas dans le nord de la bande de Gaza, tout en poursuivant les opérations de nettoyage à Beit Hanoun, dans le nord-est, et les opérations autour du camp de réfugiés d'al-Shati. Selon Reuters, des habitants de Gaza ont déclaré que les troupes israéliennes se rapprochaient de l'hôpital al-Shifa, le plus grand établissement de santé de Gaza, où Israël pense que le Hamas dispose d'un centre de commandement.