Guerre Israël-Hamas : Tsahal bombarde les tunnels dans la ville de Gaza

Par Sasha Vakulina

La plupart des tunnels sont construits sous des zones densément peuplées et cibler ces structures serait une partie fondamentale de la prochaine phase.

Benjamin Netanyahu a déclaré que les forces de défense israéliennes opéraient à l'intérieur de la ville de Gaza.

Se référant à des sources palestiniennes, l'ISW, l'Institut for the Study of War, a déclaré :

Tsahal a atteint un immeuble d'appartements juste au nord du camp d'al Shati.

Les forces israéliennes ont poursuivi leurs opérations de nettoyage à Beit Hanoun. Tsahal a déclaré que ses forces ont détruit plusieurs tunnels du Hamas à l'intérieur d'une maison résidentielle à Beit Hanoun.

Cela pourrait prendre des mois, car les opérations militaires pourraient mettre davantage en danger les otages, qui sont supposément détenus dans ces tunnels.