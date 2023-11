Tsahal face à 24 bataillons du Hamas

Par Euronews

Selon l'armée israélienne, 30 000 miliciens du Hamas sont barricadés à Gaza

L'Institute for the Study of Wars révèlent que les forces israéliennes disent avoir affaibli 10 des 24 bataillons du Hamas dans la bande de Gaza.

Les Forces de défense israéliennes ont publié un rapport expliquant s'efforcer d'éliminer les miliciens et commandants du Hamas depuis le 7 octobre.

Le rapport indique que le Hamas est composé de 30 000 miliciens dans la bande de Gaza, répartis en cinq brigades régionales et 24 bataillons.

Chaque bataillon est constitué de plusieurs bastions et postes militaires.

L'armée israélienne a déclaré que ses forces terrestres combattent dans des zones de plusieurs bataillons et qu'elles ont assassiné cinq dirigeants occupant divers postes au sein des services de renseignement du Hamas, des unités anti-blindés et des forces spéciales.