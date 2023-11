Les opérations ukrainiennes près de Kherson inquiètent en Russie

Les autorités russes s'efforcent d'endiguer l'inquiétude des blogueurs militaires russes liée aux opérations ukrainiennes sur la rive orientale du Dniepr dans la région de Kherson.

Le ministre russe de la défense a affirmé que les forces russes ont empêché toutes les tentatives ukrainiennes de mener avec succès des "opérations amphibies dans la direction de Kherson".

Selon l'Institute for the Study of War, la déclaration de Shoigu est probablement une tentative de minimiser les inquiétudes de certains blogueurs militaires russes concernant l'incapacité de la Russie à repousser de manière décisive les attaques ukrainiennes sur la rive est du fleuve Dnipro, mais il est peu probable qu'elle calme les plaintes toujours plus nombreuses dans l'espace d'information russe.

Les blogueurs militaires russes continuent de reconnaître la présence ukrainienne sur la rive est (gauche) de l'oblast de Kherson et se plaignent de l'incapacité des forces russes à réprimer les opérations ukrainiennes dans la région.

Des sources russes affirment que les forces ukrainiennes continuent de tenir des positions à Krynky et près du pont routier Antonivsky et du petit pont ferroviaire situé à six kilomètres à l'est du pont Antonivsky.

Le ministère britannique de la défense déclare : "Les combats autour de Krynky se poursuivent : Les combats autour de Krynky sont d'une ampleur moindre que certaines batailles majeures de la guerre, mais ils seront considérés comme très regrettables par les dirigeants russes.

La Russie s'est retirée de la rive ouest de la rivière Dnipro il y a un an, presque certainement dans le but de retenir les forces ukrainiennes à l'ouest de la rivière, de maintenir le secteur tranquille et de libérer les forces russes ailleurs.