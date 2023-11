Émeutes à Dublin après une attaque au couteau

Par Euronews avec AP, AFP

Une centaine d'émeutiers sont descendus dans les rues après l'annonce de l'attaque devant une école, qui a fait deux blessés graves dont une fillette de 5 ans.

Des émeutes ont semé le chaos dans le centre de Dublin, jeudi soir.

Un bus a été incendié, ainsi qu'une voiture de police et de nombreux véhicules ont été endommagés, dont un tram. De nombreuses vitrines de magasin ont été brisées et une enseigne de chaussures de sport a été pillée. Les émeutiers s'en sont également pris à la police.

Les violences ont débuté dans le quartier d'une école, où une attaque au couteau avait eu lieu quelques heures plus tôt, blessant deux adultes et trois enfants de cinq et six ans. Parmi les victimes, une femme et une fille de 5 ans ont été sérieusement blessées.

Dès l'annonce de l'attaque, au moins une centaine de personnes sont descendues dans les rues, parfois armées de battes de fer et le visage masqué. Des témoins rapportent que les émeutiers chantaient des slogans anti-immigrés et que certains brandissaient des drapeaux irlandais et des pancartes "Irish lives matter".

Les responsables politiques ont appelé au calme dans la soirée et à ne pas instrumentaliser le drame. Pour le moment, l'enquête ne privilégie aucune piste. Le principal suspect, arrêté, est un homme d'une quarantaine d'années.