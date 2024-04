Par Euronews

Plusieurs personnes ont été poignardées samedi, et la police a tiré sur quelqu'un, dans un centre commercial très fréquenté de Sydney, ont rapporté les médias.

Le Sydney Morning Herald a rapporté que 6 personnes seraient mortes dans une agression à l'arme blanche. La police n'a pas pu être jointe immédiatement pour confirmer cette information. Le journal indique qu'une personne a également été blessée par balle, mais il n'est pas précisé si elle est décédée.

La chaîne de télévision australienne ABC a rapporté samedi que la police avait évacué les clients du centre commercial Westfield à Bondi Junction, dans la banlieue est de la ville. Un porte-parole de l'ambulance de Nouvelle-Galles du Sud a déclaré que l'un des deux délinquants présumés avait été abattu par la police et que celle-ci était à la recherche de l'autre, a rapporté ABC. Le porte-parole a indiqué que des personnes se trouvaient encore à l'intérieur du centre commercial.

Des vidéos ont montré de nombreuses ambulances et voitures de police autour du centre commercial, et des gens qui en sortaient. La chaîne ABC a indiqué que des policiers armés fouillaient un parking sur le toit.

Des ambulanciers soignaient des patients sur place.

Un témoin, Roi Huberman, ingénieur du son pour ABC, a déclaré à la chaîne qu'il s'était réfugié dans un magasin pendant l'incident.

"Soudain, nous avons entendu un ou deux coups de feu et nous ne savions pas quoi faire", a-t-il déclaré. "La personne très compétente du magasin nous a alors emmenés à l'arrière, là où l'on peut fermer à clé. Elle a ensuite fermé le magasin à clé, puis nous a fait passer par l'arrière et maintenant nous sommes sortis".

Une vidéo a été diffusée montrant un homme vêtu d'un short et d'un maillot de sport faisant son jogging à l'intérieur du centre commercial, muni d'un couteau.

Un témoin qui se trouvait près d'une salle de sport du centre commercial a vu l'homme et a déclaré à la chaîne télé Nine qu'il avait l'air "dispersé et chaotique".

"Il ne s'en prenait à personne en particulier, on pouvait voir qu'il avait l'air d'agir au hasard, il courait avec son couteau", a déclaré l'homme à Nine News.

"Nous avions aussi vu des gens qui allaient le poursuivre, donc parfois il n'était pas clair qui était la mauvaise personne".

De nombreux messages sur les médias sociaux montrent des foules fuyant alors que les services d'urgence envahissent le centre.