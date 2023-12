Guerre en Ukraine : Kyiv tente de mobiliser les soutiens occidentaux

Par Euronews avec AFP

Kyiv tente de mobiliser les soutiens nationaux et internationaux. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky rappelle qu'une victoire russe n'est pas une option.

Alors que l'Ukraine rend hommage ce mercredi aux soldats et civils morts depuis le début de l'invasion russe, Volodymyr Zelensky tente de mobiliser les soutiens nationaux et internationaux.

Sur son chemin vers le Palais Mariinsky, où se trouve le bureau présidentiel, le Président ukrainien a déposé une gerbe de fleurs près du mur du souvenir des héros et a enregistré son allocution quotidienne : "comment pourrait-il en être autrement ? Ce sont nos terres, ce sont nos peuples. Y a-t-il une alternative ? Non. Derrière nous, il y a neuf ans et 651 jours de guerre. Devant nous, la victoire. Et comment pourrait-il en être autrement ? il y a une alternative ?"

Ces dernières semaines, Volodymyr Zelensky a visité plusieurs brigades en première ligne pour encourager les troupes dans un contexte de contre-offensive au point mort. Il cherche également à renforcer le soutien des alliés occidentaux, en participant à la réunion des dirigeants du G7 ce mercredi.

Mais un discours prévu devant le Sénat américain, qui fait suite à sa visite au mois de septembre, a été annulé. Le Congrès n’est toujours pas parvenu à approuver le dernier programme de soutien à l’Ukraine défendu par la Maison Blanche.