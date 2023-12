Guerre Israël - Hamas : un point de passage bientôt ouvert entre Israël et Gaza ?

Par Euronews avec AFP

Les combats continuent à Khan Younès, où se massent des centaines de milliers de déplacés, dans le sud du territoire. En parallèle, les soldats israéliens poursuivent au nord la conquête de la ville de Gaza.

Des combats acharnés et meurtriers se poursuivent ce jeudi 7 décembre dans la bande de Gaza entre le Hamas et l’armée israélienne, qui a pris la grande ville de Khan Younès dans le sud de l’enclave, où elle traque l’architecte de l’attaque sanglante du 7 octobre contre Israël, Yahya Sinwar. Le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a déclaré, mercredi soir, que les forces israéliennes "encerclaient la maison de [Yahya] Sinwar". Le chef du mouvement islamiste à Gaza "se cache sous terre", dans les tunnels du Hamas, selon un porte-parole de l'armée.

Un civil israélien a été tué, jeudi, dans le nord d’Israël par un tir de missile antichar effectué à partir du sud du Liban, ont annoncé l’armée et les secours israéliens. La frappe a atteint la voiture dans laquelle circulait la victime, un homme de 60 ans, près de la localité de Matat, non loin de la frontière libanaise, ont annoncé les mêmes sources, l’armée israélienne ajoutant que "d’autres tirs du Liban vers Israël" ont été enregistrés jeudi. L’armée israélienne a précisé que des hélicoptères, les chars et l’artillerie répliquent en direction de ce tir.

"Si le Hezbollah choisit de parier sur la guerre en général, alors il détournera les flammes de la guerre de Gaza et Khan Younès vers les villes et le sud du Liban", a commenté l'attaque Benyamin Nétanyahou, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Israël va autoriser la livraison d'un "supplément minimal de carburant" dans la bande de Gaza. Une décision "nécessaire pour éviter un effondrement humanitaire et l'apparition d'épidémies, dans le sud de la bande de Gaza", a annoncé le bureau du Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou dans la nuit du mercredi 6 au jeudi 7 décembre. Le carburant est indispensable pour faire fonctionner les infrastructures de santé et de communication.

Le chef de l'ONU met en garde contre un "effondrement total de l'ordre public bientôt" à Gaza. Le secrétaire général Antonio Guterres a utilisé l'article 99 de la Charte des Nations unies pour avertir le Conseil de sécurité que "les bombardements constants des forces armées israéliennes" pourraient rendre "impossible une aide humanitaire même limitée", et a appelé au cessez-le-feu. Une demande qui constitue "un soutien à l'organisation terroriste Hamas", a répliqué le ministre israélien des Affaires étrangères.

Le Hamas, au pouvoir à Gaza, avance un bilan de plus de 16 000 Palestiniens morts, dont une majorité de femmes et d’enfants, selon des chiffres toujours invérifiables. Côté israélien, près de 1 200 personnes ont été tuées, essentiellement des civils, massacrés le 7 octobre.

Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken exhorte Israël à en faire davantage pour protéger les civils à Gaza. Lors d’un appel téléphonique avec le ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer, le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken lui a fait savoir qu’Israël devait faire davantage pour protéger les civils lors de l’offensive de son armée dans le sud de la bande de Gaza. Il exhorte le ministre israélien à autoriser davantage d’aide humanitaire dans la bande de Gaza. Il en a profité pour féliciter l’Etat hébreu qui a autorisé, dans la nuit de mercredi à jeudi, la livraison d’un petit supplément de carburant dans l’enclave palestinienne.

Le chef des opérations humanitaires de l’ONU a annoncé, jeudi, voir des "signes prometteurs" de l’ouverture "prochaine" du passage de Kerem Shalom entre Israël et la bande de Gaza, assurant un deuxième accès à l’aide humanitaire. Une ouverture de ce passage, qui s’ajouterait à celui de Rafah sur la frontière entre l’Egypte et Gaza, "changerait la nature même de l’accès de l’aide humanitaire" dont le territoire palestinien a désespérément besoin, a déclaré Martin Griffiths lors d’un point de presse à Genève.