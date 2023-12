Berlin - Paris : le grand retour des trains de nuit

Par Euronews

Berlin - Paris, le retour des trains de nuit : les liaisons sont à nouveau établies entre Paris Bruxelles et Berlin au grand bonheur des amoureux des couchettes et du rail.

Le train de nuit entre Berlin Bruxelles et Paris circule à nouveau, ça n'avait pas eu lieu depuis près de dix ans.

Les compagnies ferroviaires françaises allemande, autrichienne et belge travaillent main au grand bonheur des amoureux du rail.

Juri Maier, Collectif Back on Track : "Nous sommes heureux qu'après neuf ans, il y ait à nouveau un train de nuit pour Paris. Nous avons longtemps lutté pour cela en tant que Back on Track. Et maintenant, nous sommes ici et pouvons accompagner le départ du premier train."

La demande est si importante que les trains-couchettes affichent complets et qu'il faut s'y prendre avec des semaines d'avance pour acheter son billet.

Sebastian Reisinger, Blogueur ferroviaire : "Il faut aussi regarder le matériel roulant, surtout sur cette nouvelle ligne, pour introduire des trains plus modernes dans les prochaines années afin d'être compétitif avec d'autres fournisseurs. Mais je pense qu'avec la nouvelle génération de Nightjet, on est sur la bonne voie."

Côté allemand la Deutsche Bahn accuse d'un cruel manque d'investissement et souffre de la comparaison avec ÖBB, la compagnie ferroviaire autrichienne.

Benedikt Nimmervoll, Passager : "C'était un voyage assez agréable. C'est assez confortable de ne pas avoir à se soucier des vols ou de quelque chose comme ça. Le seul inconvénient est qu'il est parfois légèrement en retard, comme aujourd'hui."

La forte demande devrait pousser les les compagnies à investir davantage dans les trains couchettes, c'est en tout cas l'espoir de la correspondante d'Euronews.

Liv Stroud, Correspondante d'Euronews (en anglais) : "Endormez-vous à Berlin et réveillez-vous à Bruxelles. Cette année marque le retour des trains couchettes. Avec le changement climatique dominant les titres, les compagnies ferroviaires posent des voies pour connecter les capitales européennes les unes aux autres. Mais cela suffira-t-il à ce que le voyage soit plus important que sa destination ?"