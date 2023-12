New York : un immeuble de sept étages s'effondre... sans faire de victime

Par Euronews avec AFP

L’angle d’un immeuble de six étages s’est écroulé dans le quartier du Bronx, à New York, ce lundi après-midi. L’effondrement n’a fait "par miracle" aucune victime grave, selon les pompiers de la ville.

Un immeuble de sept étages s'est effondré de façon impressionnante dans le quartier du Bronx, à New York.

Une trentaine de personnes habitaient ces appartements. Après des heures de recherche dans les gravats, aucune victime n'est à déplorer selon les pompiers, seulement deux blessés légers. Les occupants de l'immeuble ont été relogés dans une école à proximité.

Une enquête a été lancée pour déterminer les causes de l'effondrement de cet immeuble datant de 1927 et dont la façade était en rénovation, selon le Maire de la ville, Eric Adams. Il y a trois ans, une inspection avait révélé plusieurs briques fissurées et une structure générale de plus en plus instable.