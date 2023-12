Royaume-Uni : le mariage avec des ressortissants étrangers bientôt interdit pour les revenus les plus faibles ?

"Le gouvernement est prêt à sacrifier les droits des citoyens britanniques qui tombent amoureux au-delà des frontières", a déclaré un défenseur des droits à Euronews.

"T__oute cette affaire m'a mise dans une colère noire", s'insurge Katharine Ward, "car il s'agit des choses les plus intimes de la vie des gens : qui vous aimez, où vous vivez... Et voilà qu'une annonce gouvernementale vient vous priver de tout contrôle sur ces choses".

"Il n'y a absolument aucune justification à cela".

Comme des dizaines de milliers de Britanniques dans tout le pays, Katharine Ward a réagi aux nouvelles règles relatives aux visas familiaux annoncées par le gouvernement lundi dernier.

À partir d'avril 2024, les citoyens britanniques ou les personnes déjà installées au Royaume-Uni devront prouver qu'ils gagnent 38 700 livres sterling par an (45 233 €) pour que leur partenaire étranger puisse vivre avec eux.

Seuls 27 % de la population gagne au moins cette somme, selon les chiffres de l'administration fiscale britannique (HM Revenue and Customs).

Katharine et son partenaire jordanien vivent ensemble à Londres. Ils sont venus après la pandémie de Covid pour se rapprocher des parents âgés de Katharine, mais elle craint à présent que leur revenu commun n'atteigne pas le seuil fixé. Pour compliquer encore la situation, l'emploi de Katharine est menacé et le couple est confronté à la sombre perspective de se séparer ou de retourner ensemble en Jordanie.

Elle s'estime heureuse qu'ils n'aient pas d'enfants.

"C'est une énorme source de stress", déclare-t-elle à Euronews, expliquant que depuis l'annonce de ce changement elle fondait régulièrement en larmes et n'arrivait pas à se concentrer, son esprit pensant "désespérément" à la manière dont elle pourrait arranger la situation.

"Je ne peux pas imaginer passer des mois dans cette incertitude, en attendant de savoir si ces énormes changements dans notre vie vont se produire ou non".

Un avion de British Airways, en 2010 Sang Tan/AP

Pour son partenaire, qui, selon elle, a fait d'énormes sacrifices pour être avec elle au Royaume-Uni, l'annonce des nouvelles règles a été un coup dur.

"Les politiciens ne cessent de faire passer le message que si vous êtes ici en tant que migrant, vous n'êtes pas le bienvenu, vous êtes un fardeau pour la société. Même si ce n'est pas vrai, je pense que ce message est bien ancré dans les esprits".

Le gouvernement conservateur britannique a annoncé ce changement controversé dans le cadre d'un ensemble plus large de mesures visant à réduire l'immigration nette, qui a atteint des niveaux record ces dernières années. Les ministres affirment que cette mesure permettra aux familles de mieux subvenir à leurs besoins.

Alors que les familles les plus pauvres risquent d'être contraintes à l'exil ou d'être séparées de leurs enfants et de leurs proches, Katharine a déclaré que cette politique allait à l'encontre du prétendu soutien de la droite aux valeurs traditionnelles, telles que le mariage et la famille.

Les observateurs ont fait remarquer que ces règles constituaient une interdiction de facto pour la majorité des Britanniques de se marier avec des ressortissants étrangers, 73 % de la population n'étant pas en mesure d'atteindre le seuil de revenu fixé.

Selon openDemocracy, le gouvernement a ignoré les recommandations de son propre comité consultatif sur les migrations, qui l'invitait à abaisser le revenu minimum requis, tout en négligeant les avantages que les migrants apportent au Royaume-Uni.

Le Ministre de l'Intérieur (Home Secretary) James Cleverly a annoncé le projet de loi Ben Birchall/PA

D'autres soulignent que le nouveau seuil de revenu de 38 700 £ - contre 18 600 £ (21 644 €) actuellement - signifie que le mariage avec un citoyen non britannique n'est désormais possible que pour les personnes à hauts revenus.

"Pourquoi le droit de tomber amoureux et de construire sa vie avec la personne de son choix dépend-il du montant de ses revenus ?", déclare Josephine Whitaker-Yilmaz, responsable de la politique et des affaires publiques chez Praxis, un groupe de défense des droits des migrants basé au Royaume-Uni.

_"_C'est une erreur fondamentale"

Selon l'Office of National Statistics, le salaire annuel brut médian des employés à temps plein au Royaume-Uni s'élevait à 34 963 £ (40 867 €) en avril 2023.

Le gouvernement s'attend à ce que la modification des visas familiaux réduise la migration nette de 10 000 personnes par an. Les visas familiaux ont représenté une migration nette de 39 000 au cours des 12 mois précédant juin 2023.

Affirmant que cette politique témoigne d'un "mépris insensible" pour la vie des gens, Josephine Whitaker-Yilmaz ajoute qu'elle pourrait avoir des effets "extrêmement préjudiciables" sur la santé mentale des personnes concernées, en particulier les enfants séparés de leurs parents.

En même temps, elle pourrait pousser les gens à devenir des sans-papiers, s'ils veulent rester avec leur famille tout en ne pouvant pas renouveler leur visa.

Cal dit, il serait toujours possible de contester juridiquement ces changements, qui pourraient contrevenir au droit à la famille en vertu de la loi de 1998 sur les droits de l'homme et de la Convention européenne des droits de l'homme.

Josephine Whitaker-Yilmaz ajoute que ces changements toucheraient de manière disproportionnée les femmes et les jeunes qui ont tendance à gagner des salaires moins élevés, s'inquiétant de ce qui arriverait aux personnes concernées dans les semaines et les mois à venir.

"Ces choix politiques du gouvernement ont des conséquences fondamentales sur la vie des gens. Ce que nous entendons, c'est un réel sentiment d'impuissance face au gouvernement, mais aussi une réelle colère".