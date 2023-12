Elon Musk invité à la fête de Giorgia Meloni en l'honneur de la jeunesse conservatrice italienne

Elon Musk et Santiago Abascal, dirigeant de VOX, seront parmi les invités de l'étrange fête de Noël de quatre jours de Giorgia Meloni, "Atreju", sur le thème du fantastique, qui célèbre la jeunesse conservatrice italienne.

PUBLICITÉ

Cette année, la fête de Noël de la Première ministre italienne Giorgia Meloni pour les jeunes conservateurs, appelée "Atreju", aura un peu plus d'éclat qu'au cours des 26 dernières années.

En 1998, Giorgia Meloni n'était pas une figure connue de la politique italienne. Mais en tant que responsable de la section romaine de l'Azione Giovani (la section jeunesse du parti "Alleanza Nazionale", aujourd'hui disparu), elle a créé un événement national destiné à célébrer la jeunesse conservatrice du pays.

La manifestation a été baptisée "Atreju" en l'honneur d'Atreyu, le héros du film fantastique "L'histoire sans fin".

Pour ceux qui connaissent déjà l'obsession de Giorgia Meloni pour le genre fantastique, qu'elle interprète systématiquement à travers son prisme de droite, ce nom n'est pas surprenant.

Pas plus que le fait qu'elle ait eu l'idée de créer l'Atreju après avoir participé au Hobbit Camp dans les années 1990, une retraite aux allures de Woodstock organisée par le parti post-fasciste "Movimento Sociale Italiano" pour les jeunes afin de célébrer les livres de J.R.R. Tolkien.

Mais cette édition du festival de l'imaginaire de droite, qui se déroulera du jeudi 14 au dimanche 17 décembre et qui est désormais soutenue par le parti de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia", sera différente de celles qui l'ont précédée.

Tout d'abord, Giorgia Meloni n'est plus en marge de la politique italienne, mais à son sommet. Deuxièmement, le nouveau rôle de Giorgia Meloni lui a permis d'attirer des invités de premier plan, notamment le milliardaire de la technologie Elon Musk et le chef du parti populiste espagnol "Vox" Santiago Abascal.

Quel est l'objet du festival ?

Selon Piero Garofalo, professeur d'études italiennes à l'université du New Hampshire aux Etats-Unis, l'Atreju est "moins une convention politique qu'un événement politique partisan". Le festival, qui comprendra cette année un village de Noël et une patinoire, propose des concerts, des expositions, des débats et de l'humour destinés aux jeunes et met l'accent sur la socialisation plutôt que sur la politique.

Le thème de l'édition de cette année est "Bentornato orgoglio italiano" ("Bienvenue à la fierté italienne"), un titre qui correspond parfaitement au manifeste électoral et au mantra constant de Giorgia Meloni. Si l'événement a conservé son caractère social et jovial traditionnel, son importance politique est indéniable cette année.

" Aujourd'hui, avec l'ascension politique de Giorgia Meloni et de "Fratelli d'Italia" lors des récents succès électoraux, l'Atreju a gagné en importance en attirant [auparavant] des invités de haut niveau - comme le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, le conseiller de Donald Trump, Steve Bannon - et l'attention des médias ", explique Piero Garofalo à Euronews.

" Le festival sert désormais de plateforme pour mettre en avant la stature internationale de Giorgia Meloni et l'intégration de la droite italienne dans la communauté internationale", ajoute-t-il.

Qui sera présent ?

La liste des invités de la soirée est un véritable "who's who" de la droite européenne et internationale.

Parmi les invités les plus en vue, on trouve donc Elon Musk, mais aussi le Premier ministre albanais Edi Rama, et le leader espagnol du parti d'extrême droite "Vox" Santiago Abascal.

Le premier ministre britannique, Rishi Sunak, "qui partage avec Giorgia Meloni des approches peu orthodoxes pour faire face à l'afflux de migrants, rencontrera apparemment Giorgia Meloni le samedi matin pendant le festival, mais pas nécessairement au festival", indique Piero Garofalo.

Selon Piero Garofalo, la participation à l'Atreju ne signifie pas automatiquement une solidarité ou un soutien à Giorgia Meloni.

"Par exemple, plusieurs dirigeants de partis d'opposition, dont Matteo Renzi, Carlo Calenda, Angelo Bonelli et Michele Emiliano, assisteront également au festival dans l'espoir d'attirer des votes et de se rendre utiles", explique-t-il.

"En effet, la participation est le signe de l'importance et de la visibilité croissantes que la plateforme "Atreju" offre aux orateurs. Cela dit, au-delà des participants, qui seront probablement plus de 100 000, et de l'importante couverture médiatique (due en grande partie aux invités de marque) au cours des quatre prochains jours, l'Atreju n'est pas un événement suivi avec un intérêt particulier par le grand public, même s'il occupera certainement le devant de la scène cette semaine", ajoute-t-il.

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a notamment décliné l'invitation de Giorgia Meloni au festival.

PUBLICITÉ

Qu'est-ce que l'histoire sans fin ?

"L'interprétation italienne du nom Atreju est un hommage au guerrier dragonnier protagoniste du roman fantastique allemand de 1979, L'histoire sans fin, de Michael Ende", explique Piero Garofalo.

Ce roman est devenu un succès hollywoodien en 1984 et a rapporté plus de 100 millions de dollars au box-office mondial. Le succès a été particulièrement grand en Allemagne, où cinq millions de personnes se sont rendues au cinéma pour voir ce film fantastique épique, dont les effets spéciaux étaient révolutionnaires à l'époque.

"Ce nom a été choisi parce que, pour les organisateurs de l'événement, le personnage fantastique représente la jeunesse engagée qui, dans l'éternelle bataille entre le bien et le mal, résiste au nihilisme pour préserver les idéaux", explique-t-il.

Giorgia Meloni a souligné l'importance du roman dans un post Facebook de 2019 commémorant le 40e anniversaire de la publication du roman, en écrivant : "un roman très important qui a marqué mon enfance. La lutte et la victoire d'Atreju contre le Rien, un ennemi qui tente d'user l'imagination de la jeunesse en la dépouillant de ses valeurs, représente encore aujourd'hui un symbole inspirant. C'est avec ce modèle en tête que j'ai toujours porté ma passion politique".

"L'histoire sans fin" et Atreyu sont loin d'être les premiers romans et héros fantastiques que Giorgia Meloni a utilisés à des fins politiques. Au cours de sa longue carrière, elle a souvent mentionné le "Seigneur des anneaux" de J.R.R. Tolkien, qui a fait l'objet d'une grande exposition à Rome cette année.

PUBLICITÉ

Parmi les idoles fantastiques de Giorgia Meloni, on trouve également "Game of Thrones" de George R.R. Martin et le personnage de manga et pirate de l'espace Albator (Capitaine Harlock en version originale).

Jouer sur une vieille tradition

"La fascination et l'appropriation du genre fantastique par l'extrême droite post-fasciste sont antérieures à Giorgia Meloni et apparaissent comme un phénomène reconnaissable dans l'Italie des années 1970", explique Piero Garofalo. "Les nationalistes italiens se sont positionnés comme une petite communauté de détenteurs de la vérité qui s'opposent à une force d'obscurcissement écrasante qui enserre la société".

Selon Piero Garofalo, les récits fantastiques s'opposent vivement au monde moderne et le rejettent, dépeignant "comme nobles les luttes des sociétés traditionnelles pour préserver un passé idéalisé contre les menaces de changement incarnées par des forces extérieures".

Dans ce contexte, l'appropriation par Giorgia Meloni du symbolisme fantastique dans le discours politique s'inscrit dans cette tradition "précisément parce qu'elle fournit une justification téléologique pour des actions politiques dont les effets immédiats ne sont pas reconnaissables par rapport à des objectifs à long terme", explique Piero Garofalo.

"Lorsque le symbole est réel, le résultat final est réel". Comme l'a déclaré Giorgia Meloni : "je ne considère pas le Seigneur des Anneaux comme de la fantasy".