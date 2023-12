Pologne : les dirigeants des médias publics limogés

Par Euronews avec AFP

Le gouvernement polonais licencie l'équipe dirigeante des médias publics. l'ancien Premier ministre Mateusz Morawiecki dénonce "un premier pas vers la dictature.

La diffusion de la chaîne généraliste polonaise TVP brusquement interrompue après l'annonce du limogeage de l'équipe dirigeante des médias publics du pays.

La nouvelle coalition au pouvoir en Pologne avait fait voter la veille par le Parlement une résolution appelant à la "restauration de l'ordre légal, l'impartialité et la crédibilité des médias publics."

Marek Rutka, membre du conseil de la télévision publique, de la radio et des agences : "Il va y avoir un changement dans les équipes de direction et le conseil d'administration (des médias publics), un changement dans les équipes qui créent les programmes, les journalistes ou plutôt les pseudo-journalistes. Tout simplement, la télévision publique sera rendue au peuple."

Le Premier ministre Donald Tusk et sa coalition pro-européenne accusaient les médias publics d'être le relais de l'ancien gouvernement populiste et son parti Droit et Justice.

L'ancien Premier ministre Mateusz Morawiecki dénonce la reprise en main des médias comme "le premier pas vers une dictature."