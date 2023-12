Face au risque d'attentat, plusieurs pays européens renforcent leur sécurité pendant les fêtes

Par Euronews avec AFP

Face au risque d’attentat, plusieurs capitales européennes ont renforcé leurs dispositifs de sécurité pendant les fêtes de fin d’année.

Ce mardi, lors de la prière de l’Angelus récitée par le Pape, un dispositif de sécurité renforcé a été mis en place autour de la Basilique Saint-Pierre au Vatican.

Car en cette période de fêtes, les autorités italiennes redoutent des attaques terroristes. Et elles ne sont pas les seules. Plusieurs pays européens sont en alerte. C’est le cas notamment en Autriche. À Vienne, la police est beaucoup plus présente dans les lieux de forte affluence.

"À l'époque où Jésus est né, la situation n'était pas paisible non plus. Ce n'est donc pas nouveau. Ce qui est bien, c'est que notre police est très vigilante. Mais il faut vraiment être prudent", explique Christoph Schönborn, l'archevêque de Vienne.

Le 29 novembre dernier, le renseignement intérieur allemand a mis en garde contre le risque "réel" et "au plus haut depuis longtemps" d'attentats islamistes dans le pays, en raison de la guerre entre Israël et le Hamas, qui a démarré le 7 octobre dernier.

En France, il y a quelques jours, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a appelé les préfets au "maintien d'une extrême vigilance" à l'occasion des fêtes de Noël et de l'Epiphanie, en raison du "niveau très élevé de la menace terroriste qui continue de peser".