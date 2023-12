Les évolutions du droit du travail, les réglementations et les politiques ont été abordées lors de la première Conférence internationale du marché du travail en Arabie saoudite.

Dans cette édition de Spotlight, nous nous sommes rendus à la Conférence internationale du marché du travail (GLMC) à Riyad, un événement consacré au développement de solutions innovantes pour relever les principaux défis du marché du travail d'aujourd'hui.

Cette conférence portait sur les moyens nécessaires à une meilleure compréhension des tendances des marchés du travail et de l'évolution du droit du travail. Elle a également porté sur les réglementations, les politiques et les programmes qui permettront d'assurer l'avenir de la main-d'œuvre et des lieux de travail.

Cet événement a donné lieu à des discussions sur les conséquences des nouvelles technologies sur les marchés du travail et la main-d'œuvre à l'échelle mondiale. Parmi les sujets abordés figuraient l'IA et la question de savoir si elle échappera à la problématique de la productivité, selon laquelle les technologies innovantes ne fournissent pas les gains de productivité escomptés, et comment nous pouvons surmonter les déficits de compétences au niveau mondial que l'IA accentue.

Les questions démographiques du marché du travail ont également été au centre des débats, les participants s'interrogeant sur les moyens d'intégrer la nouvelle génération ainsi que les travailleurs plus âgés dans le marché du travail et sur leur maintien.