Serbie : les manifestants dénoncent une fraude massive et réclament de nouvelles élections

Par Somaya Aqad, Agences, Euronews

Cela fait plusieurs jours consécutifs, que des centaines de manifestants descendent dans les rues de la capitale serbe, Belgrade, afin de protester contre les fraudes présumées dans les bureaux de vote et d'exiger l'annulation du résultat des élections générales du 17 décembre dernier.

PUBLICITÉ

Comme les jours précédents, la manifestation a été convoquée par la coalition d'opposition "Serbie contre la violence" (SPN), qui réclame une enquête indépendante menée par une commission internationale sur ses allégations de fraude électorale.

"Nous voulons que les élections soient annulées et que de nouvelles élections soient organisées, mais dans des conditions propres", a déclaré Mila Popovic, membre du SPN, à la foule massée devant le siège de la Commission électorale (RIK).

"Pour y parvenir [de nouvelles élections], nous demanderons la formation d'une commission internationale indépendante qui enquêtera sur nos allégations, bien que les observateurs nous aient déjà soutenus, nous inclurons également nos institutions, nos tribunaux auront la possibilité de déterminer les injustices et de rendre la justice, ce qu'ils doivent faire.

Des manifestants divers

Bien que les manifestations soient largement qualifiées de "protestations d'étudiants", les Serbes de tous âges et de toutes couches sociales sont sortis en force. Et bien que les manifestations soient largement qualifiées de "protestations étudiantes", les Serbes de tous âges et de toutes couches sociales sont sortis en force.

Comme, Visnja Samoukovic, manifestante :"Comme tous les soirs, je suis ici parce que je soutiens la protestation du vol d'élections, une situation vraiment anormale qui, je l'espère, pourra être internationalisée et informer le monde, en particulier l'Europe et les États-Unis, que quelque chose de très inhabituel (de mauvais) se produit ici."

Un tribunal de Belgrade a placé mercredi quatre des 38 personnes arrêtées lors d'affrontements avec les forces de l'ordre en détention provisoire pour 30 jours.

L'opposition affirme que ses manifestations ne cesseront pas tant que les résultats officiels du scrutin du 17 décembre ne seront pas annulés. En plus des élections municipales dans 65 villes, dont Belgrade, un nouveau parlement et l'assemblée régionale de Voïvodine ont été élus.

Les manifestations enflent

De nouvelles manifestations sont prévues ce samedi 30 décembre .Les autorités rejettent ces accusations, qu'elles attribuent à des tentatives de déstabilisation du pays et cherchent à "changer la volonté électorale". Belgrade - et la Moscou officielle, alliée du gouvernement traditionaliste de M. Vucic - ont déduit que des "forces extérieures" stimulaient les manifestations, en essayant d'organiser des "Maïdan" (comme les manifestations de masse en Ukraine qui ont renversé le gouvernement pro-russe et anti-UE de Yanukovych il y a 10 ans).

L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a constaté que les règles du jeu étaient inégales pendant la campagne, la présence dominante de M. Vucic dans la campagne médiatique favorisant le SNS.En outre, les observateurs de l'OSCE ont constaté des abus de ressources publiques et un manque de séparation entre les activités officielles et les activités de campagne, ainsi que des pressions exercées sur les électeurs, y compris l'achat de votes.Plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés à l'appel de l'organisation devant la faculté de philosophie de l'Université de Belgrade pour demander une révision des listes électorales.

"Nous annonçons un blocage de 24 heures vendredi", a déclaré le militant Ivan Bijelic lors du rassemblement.

Selon la principale coalition de l'opposition, "Serbie contre la violence", des électeurs serbes de la Bosnie voisine ont été autorisés à voter, de manière illégale, à Belgrade le 17 décembre.

Des irrégularités constatées par des observateurs

Des observateurs internationaux, dont ceux de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) ont aussi fait état d'"irrégularités" lors du scrutin, notamment "achat de voix" et "bourrage d'urnes".

Selon Ivan Bijelic, le blocage des rues doit commencer vendredi à midi (11H00 GMT). Il sera levé le lendemain pour permettre aux protestataires de se joindre à une autre manifestation, organisée par un groupe d'intellectuels, artistes et célébrités.

Selon les résultats officiels, le parti SNS (droite nationaliste) du président serbe Aleksandar Vucic a remporté 46% des voix contre 23,5% à la coalition de l'opposition.

Depuis le scrutin, des actions de protestations, au cours desquelles des manifestations ont bloqué des artères de la capitale, se sont multipliées, pour réclamer l'annulation du scrutin et la tenue de nouvelles élections.

Des violences en marge des manifestations

Des manifestants ont notamment tenté de pénétrer dimanche soir dans la mairie de Belgrade, en y brisant des vitres, avant d'être repoussés par les forces de l'ordre.

Par ailleurs, un tribunal de Belgrade a annoncé que quatre manifestants arrêtés resteraient en détention pendant encore 30 jours, accusés de "comportement violent au cours d'un rassemblement public".

Six autres personnes sont assignées à domicile sous les mêmes chefs d'accusation et une personne a été libérée, a annoncé le tribunal.

PUBLICITÉ

Sept manifestants arrêtés, qui ont plaidé coupable, ont été condamnés à des peines allant jusqu'à six mois de prison avec sursis et à des amendes de 20.000 dinars serbes (171 euros) chacun.