Des étudiants bloquent la circulation à Belgrade pour dénoncer la corruption

La jeunesse pro-européenne serbe conteste les résultats des élections législatives anticipées remportées par la droite nationaliste.

Un groupe d’étudiants universitaires a lancé vendredi un blocus de 24 heures d'une des principales artères de la capitale serbe pendant les départs en vacances du Nouvel An.

Les étudiants ont installé de petites tentes, des tables et des chaises, apporté de la nourriture et des couvertures et joué de la musique forte dans leur camp de fortune près du siège du gouvernement à Belgrade, assurant qu’ils resteront sur place jusqu’au début d’un autre rassemblement de l’opposition prévu ce samedi.

Leur action a provoqué un embouteillage monstre dans la capitale vendredi.

Le rassemblement de samedi devrait attirer des milliers de personnes alors que les résultats du scrutin du 17 décembre sont vivement contestés par l'opposition.

Des partisans de l’opposition ont ainsi été arrêtés lors d’une manifestation le week-end dernier.

De son côté le président Aleksandar Vucic accuse l’opposition d’incitation à la violence dans le but de renverser le gouvernement sur instruction de l’étranger, ce que les dirigeants de l’opposition nient.

Le Parti progressiste serbe est déclaré vainqueur des élections législatives et locales, mais la principale alliance d’opposition, Serbie contre la violence, allègue que des fraudes ont eu lieu, en particulier à Belgrade.