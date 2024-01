De Sydney à Paris, le monde a célébré le Nouvel-An

Par Euronews avec AFP

Les capitales du monde entier a célébré l'entrée dans la nouvelle année. Les feux d'artifice ont été allumés dans un esprit d'optimisme malgré les conflits au Proche-Orient et en Ukraine.

Les cloches de Big Ben qui sonnent l'entrée dans la nouvelle année... une tradition incontournable pour des milliers Londoniens... qui viennent admirer non loin de là les feux d'artifices sur la Tamise.

Partout en Europe, les gens se sont rassemblés ce dimanche soir devant des monuments emblématiques de leur ville pour marquer le début de 2024... comme à Berlin. Ici, des couleurs vives ont illuminé aussi bien la Tour de télévision que la porte de Brandebourg.

La capitales du continent ont proposé des spectacles époustouflants et éclatants. De Rome à Paris, de Bruxelles à Amsterdam, les feux d'artifice ont été allumés dans un esprit d'optimisme malgré les conflits au Proche-Orient et en Ukraine.

Et alors que les festivités battaient leur plein en Europe, en Asie et en Afrique, les capitales américaines mettaient en place les derniers préparatifs... avec un voeu pour la nouvelle : plus de paix et de stabilité dans le monde entier.