La Scandinavie face à une vague de froid extrême

Par Euronews

Le froid extrême et des tempêtes de neige ont perturbé les transports et entraîné la fermeture de certaines écoles en Scandinavie.

La barre des –40 degrés a été franchie pour la première fois cet hiver avec par exemple – 43,6 degrés au nord de la Suède, à Kvikkjokk-Årrenjarka. Un record inégalé depuis 1999, selon l'agence de presse suédoise TT. Des écoles ont dû fermer et les trains électriques ont été mis à l’arrêt.

"Je suis habitué au froid, mais quand la température descend en dessous de 40 degrés, même moi, je trouve qu'il fait très froid", explique Erik Sarri, qui habite à Stockholm.

La Norvège n’est pas épargnée non plus par cette vague de froid, avec des chutes de neige et des températures autour de –30 degrés.

Si les automobilistes norvégiens ont été invités à éviter les déplacements inutiles, c’est aussi le cas au Danemark, où il est prévu jusqu’à 70 centimètres de neige dans certaines zones du pays.

Ce froid, qui va se maintenir encore quelques jours, va s’installer dans d’autres parties de l’Europe, notamment en France, à partir de ce week-end.