Les stations de ski européennes et les amateurs de glisse se réjouissent des abondantes chutes de neige dans les Alpes, qui promettent une belle saison 2024.

L'Europe du Nord a été plongée dans un froid glacial la semaine dernière, les températures chutant à près de -43°C dans certaines régions de Suède.

Le vent arctique est descendu vers le sud cette semaine, pour la plus grande joie des skieurs des Alpes françaises après un mois de décembre doux.

Plus d'un mètre de poudreuse est tombé dans des stations comme Chamonix, Les Gets et Morzine.

Les pistes italiennes ont également reçu jusqu'à 50 cm de neige, tandis que l'Autriche et la Suisse en ont reçu 30 cm, selon le bulletin météorologique On the Snow.

Cela permet d'espérer un retour des chutes de neige exceptionnelles qui avaient permis aux stations d'ouvrir tôt en novembre dernier.

Ce changement est conforme aux prévisions basées sur les années El Niño précédentes, où les hivers européens ont tendance à être initialement doux et humides avant de devenir plus froids et plus secs entre janvier et mars. Cela pourrait donner lieu à l'une des meilleures saisons de ski depuis des années, avec des chutes de neige plus abondantes et plus longues.

C'est un changement bienvenu pour les stations de ski européennes, qui ont dû faire face à un manque de neige ces dernières années en raison du réchauffement climatique.

Vous souhaitez vous lancer sur les pistes ? Voici les prévisions d'enneigement pour les destinations de ski en Europe en janvier.

L'hiver sera-t-il propice au ski en Autriche ?

Au moins 50 stations autrichiennes attendent des chutes de neige cette semaine. Les niveaux d'enneigement sont actuellement supérieurs de plus de 150 % à la normale, selon On the Snow.

Dirigez-vous vers les stations autrichiennes de haute altitude pour bénéficier des meilleures conditions de ski du pays. St Anton am Arlberg, dans les Alpes tyroliennes, et Stuben am Arlberg, dans le Vorarlberg, disposent actuellement d'un manteau neigeux de plus de trois mètres.

Où skier en France au mois de janvier ?

Le ski dans les Pyrénées a rebondi ce week-end, après avoir souffert d'un temps sec et doux en décembre.

Dans les Alpes françaises, un mètre de neige est tombé dans certaines des principales stations de la région. Courchevel a reçu 140 cm de neige au cours des 72 dernières heures, tandis que Val Thorens en a reçu 117 cm.

L'hiver 2024 sera-t-il propice au ski en Italie ?

Les basses pressions en provenance de l'Atlantique Nord ont apporté à l'Italie un premier aperçu du "véritable hiver" vendredi. La neige est tombée à basse altitude dans les Alpes italiennes et la chute des températures devrait se poursuivre jusqu'au 14 janvier.

La Thuile dans la vallée d'Aoste, Livigno dans les Alpes ou Val Gardena dans les Dolomites sont les destinations privilégiées pour profiter de plus d'un demi-mètre de neige au-dessus de 1 000 mètres d'altitude cette semaine.

Les Apennins seront également recouverts de neige à plus de 1 500 mètres d'altitude, selon Meteo.it.

Ci-dessus : "De beaux paysages blancs. Après quelques jours neigeux et nuageux, le soleil est de retour, révélant l'étendue des récentes chutes de neige."

Ce mois-ci sera-t-il propice au ski en Suisse ?

La station de ski suisse de Verbier a ouvert ses portes trois semaines plus tôt que prévu après d'importantes chutes de neige en novembre.

Suite aux précipitations de cette semaine, certaines stations ont des épaisseurs de neige de deux mètres et plus, notamment Davos Klosters dans les Grisons, Melchsee-Frutt dans le canton d'Obwald et Engadin à St Moritz. À Saas-Fee, près de la frontière italienne, le manteau neigeux atteint plus de trois mètres.