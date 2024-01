Intempéries hivernales : tempêtes de neige et inondations perturbent les transports en Europe

Par euronews avec agences

L'hiver est bien là : entre froid polaire et forte chutes de neige au nord de l'Europe et inondations à répétition au Royaume-Uni, en France et en Allemagne.

PUBLICITÉ

En Suède, la vague de froid polaire qui s'est abattue sur le nord de l'Europe a causé d'importantes perturbation. Jusqu'à 1 000 voitures et camions se sont retrouvés coincés sur une autoroute entre la municipalité de Hörby et la ville de Kristianstad en raison des vents violents et de la neige qui ont submergé la zone.

Même si la plupart des voitures ont finalement pu repartir, un certain nombre de camions étaient encore bloqués jeudi soir, selon les prévisions de l'administration suédoise des transports.

Les conditions hivernales ont continué de causer des problèmes dans tout le pays, la neige, le vent et les conditions glissantes ayant entraîné des accidents de la route dans le sud et des températures aussi basses que -43,6 degrés Celsius ont été enregistrées dans le nord.

L'électricité a été coupée dans quelque 4 000 foyers.

Au Danemark, d'énormes problèmes de circulation ont persisté à la suite de la tempête de neige de mercredi, de nombreux automobilistes sont ainsi resté bloqués sur une autoroute durant plus de 20 heures.

Au Royaume-Uni, des inondations causées par des pluies torrentielles ont touché de nombreux foyers dans tout le Royaume-Uni, obligeant les résidents à évacuer avec tous leurs effets personnels à Tewkesbury, Berkshire et Nottinghamshire.

En Allemagne, la Moselle a inondé de nombreuses rues et promenades à Cochem après de fortes chutes. Le niveau de l'eau dans la vieille ville continue également de monter et dépasse actuellement les 7,60 mètres.

En France, la Protection civile a déployé quatre pompes pour détourner l'eau de plusieurs villes du nord du Pas-de-Calais et du Nord, les plus durement touchées par les récentes inondations. Deux pompes de grande capacité et deux autres plus petites ont été installées à Mardyck, à l'extérieur de Dunkerque.