L'Ukraine affirme que le parti de Vladimir Poutine forme sa propre armée privée

Selon les services de renseignement ukrainiens, le groupe de mercenaires est composé d'ultras du football, de radicaux et de sympathisants néo-nazis.

Le service de renseignement du ministère ukrainien de la défense (GUR) a affirmé mercredi que "Russie unie", le parti de Vladimir Poutine, était en train de former sa propre "armée privée", une compagnie de mercenaires baptisée "Hispaniola".

Nombre de ses membres appartiennent au groupe militant russe, Vostok Battalion, un régiment qui fait partie des forces pro-russes dans le Donbass et qui opère principalement dans la région ukrainienne partiellement occupée de Donetsk.

"Hispaniola" faisait auparavant partie du bataillon en tant qu'unité volontaire de hooligans russes.

La GUR rapporte que depuis 2023, Russie Unie a pris le contrôle d'"Hispaniola", l'a déclaré comme ayant le statut d'une société militaire privée et a commencé à recruter activement en utilisant les fonds propres du parti.

Le rapport indique également que le groupe de mercenaires est composé d'ultras du milieu du football, de radicaux et de sympathisants néo-nazis. Ils recrutent également des personnes dans les régions pauvres de Russie.

Dans sa déclaration, le GUR confirme que les principaux lieux de recrutement se trouvent dans les territoires ukrainiens partiellement occupés par la Russie depuis le début de l'invasion, le 24 février.

Les volontaires recevront 220 000 roubles (2 200 euros) par mois pour au moins six mois au front. Les recrues se voient promettre une assurance de 1 à 3 millions de roubles (jusqu'à 30 000 euros) en cas de blessure et de 5 millions de roubles (plus de 50 000 euros) en cas de décès.

"Mais la motivation financière n'est qu'une couverture. Pour la plupart des recrues, c'est un aller simple. Les Russes n'enlèvent pas les morts ou les blessés graves du champ de bataille. Ils les enregistrent comme 'disparus' pour ne pas avoir à payer les parents", explique le GUR.

Qu'est-ce qu' "Hispaniola" ?

Un coup d'œil sur la chaîne Telegram d'"Hispaniola" révèle qu'il s'agit d'un groupe d'ultras issus de camps de football russes qui se battent en Ukraine.

Son chef, Stanislav Orlov, est connu sous le nom de "l'Espagnol".

"On ne sait pas pourquoi il a choisi ce nom, car il n'est pas connu pour avoir des liens avec l'Espagne", indique un chercheur du réseau Antifascist Europe, spécialisé dans l'extrême droite, au quotidien espagnol Ara.

Stanislav Orlov serait un "dangereux ultra lié à l'équipe de football du CSKA Moscou" qui dirige le groupe dans la région de Donetsk depuis au moins huit ans.

Le gang pro-russe est composé des supporteurs les plus violents des terrains de football russes.

Stanislav Orlov a affirmé, dans des interviews, qu'il avait rejoint l'armée russe en 1999 et qu'il avait participé à la deuxième guerre de Tchétchénie.

Selon son récit, il s'est rendu en Ukraine en 2014 avec un groupe d'ultras pour soutenir le soulèvement du Donbass.

Après le début de l'invasion de l'Ukraine, Stanislav Orlov a créé et organisé une unité d'ultras du Shakhtar Donetsk pour combattre aux côtés des rebelles du Donbass, ainsi que des hooligans du CSKA, du Spartak, du Lokomotiv et du Zenit Saint-Pétersbourg.

Mais "Hispaniola" n'est qu'un groupe parmi d'autres.

Moscou continue de s'appuyer sur des mercenaires irréguliers, malgré le bref soulèvement du groupe, Wagner, l'année dernière, et de nombreux riches et puissants russes possèdent des sociétés militaires privées.