Une Espagnole est expulsée du Royaume-Uni à son retour de vacances

Une ressortissante espagnole a été arrêtée à l'aéroport de Luton, au Royaume-Uni, après avoir passé des vacances de Noël dans son pays d'origine.

Une Espagnole - que nous appellerons Maria - a été expulsée du Royaume-Uni à son retour de vacances de Noël à Malaga, alors qu'elle disposait de documents attestant de son droit de vivre et de travailler dans le pays.

Cette femme de 34 ans a été détenue toute la nuit à l'aéroport de Luton, puis renvoyée en Espagne le lendemain de Noël.

Les agents des frontières lui auraient dit qu'elle "perdait son temps" si elle pensait que les documents du ministère de l'intérieur qu'elle possédait et qui attestaient de son droit d'être au Royaume-Uni lui permettraient d'entrer dans le pays.

"Je suis rentrée chez moi parce que ma sœur venait d'avoir une petite fille, et quatre jours plus tard, à l'aéroport de Luton, ils m'ont emmenée dans la salle de détention, ont pris mes affaires et mon téléphone et m'ont dit d'attendre là", déclare Maria au Guardian.

"On m'a laissée là toute la nuit, puis on m'a fait monter dans un avion".

Le mari de Maria s'est envolé pour l'Espagne afin d'aider sa femme après que les autorités frontalières britanniques lui eurent interdit de se rendre à nouveau au Royaume-Uni pendant au moins un mois.

"J'étais censée reprendre mon travail, mais maintenant ma vie a disparu. Toutes mes affaires sont au Royaume-Uni : mon chien, ma voiture. Je faisais cet apprentissage d'infirmière vétérinaire, ce qui était mon rêve. Si j'essaie... d'y retourner, ce sera encore pire", ajoute-t-elle.

L'incident a mis en lumière certains des problèmes auxquels sont confrontés les citoyens de l'UE dont les demandes pour rester au Royaume-Uni à la suite de l'accord du Brexit n'ont pas encore été finalisées.

L'Espagnole avait déposé une demande tardive pour le programme d'établissement de l'UE en 2023.

Cependant, sa demande a été refusée en juin au motif qu'elle n'avait pas fourni de preuves suffisantes.

Elle a depuis demandé un réexamen administratif de la décision et a obtenu un certificat d'autorisation (CoA) du ministère de l'Intérieur.

Ce certificat stipule ce qui suit : "vous pouvez travailler au Royaume-Uni jusqu'à ce que vous receviez une décision concernant votre demande dans le cadre du programme d'établissement de l'UE".

Ayant vécu au Royaume-Uni entre 2014 et 2018, Maria y est revenue plus récemment après un séjour en Afrique du Sud. Les barrages COVID les ont empêchés, elle et son mari, de revenir plus tôt.

En vertu des règles actuelles, Maria doit prouver que son absence du Royaume-Uni n'a pas été trop longue au point d'invalider ses droits en vertu de l'accord de retrait.

Les autorités frontalières lui ont refusé l'entrée parce que sa "demande d'EUSS [programme d'installation dans l'UE] a été refusée", rapporte le Guardian.

Il lui a également été précisé : "vous n'avez plus le droit d'entrer au Royaume-Uni, comme le prévoit le règlement de 2020 sur les droits des citoyens (date limite de dépôt des demandes et protection temporaire)".

Maria nie cette affirmation, affirmant que son certificat de demande actuel énonce simplement son droit de travailler au Royaume-Uni pendant que son dossier est encore en cours d'examen.

Elle cherche actuellement à obtenir des conseils juridiques et se dit prête à porter son cas devant le ministère de l'Intérieur.

Ce dernier a déjà déclaré que le problème pour les personnes titulaires du certificat d'aptitude à l'emploi qui tentent d'entrer dans le pays ne concerne pas leur droit de travailler, mais plutôt la preuve qu'elles ont le droit d'être dans le pays.

Les personnes qui se voient refuser l'entrée à la frontière sont "susceptibles d'être placées en détention en attendant d'être expulsées du Royaume-Uni".

Le ministère de l'Intérieur a ajouté que la situation "n'est pas la même que celle d'une personne faisant l'objet d'un ordre d'expulsion qui, s'il est valide, l'empêcherait d'entrer à nouveau au Royaume-Uni".

Un Certificat d'autorisation (CoA) ne confère pas à un citoyen de l'UE le droit d'entrer dans le pays et d'en sortir, poursuit-il.

Depuis décembre 2020, les fonctionnaires sont autorisés à demander aux titulaires d'un CoA de fournir des preuves supplémentaires de leur résidence au Royaume-Uni lorsqu'ils se présentent à la frontière.

"La priorité numéro un des autorités frontalières est d'assurer la sécurité de nos frontières et nous ne ferons jamais de compromis sur ce point", déclare le ministère de l'Intérieur, cité par The Guardian.