Election présidentielle à Taïwan : les Taïwanais ont voté, le candidat du parti au pouvoir favori

Face à la menace chinoise, Taïwan désigne démocratiquement ses représentants ce samedi. Les opération de comptage ont démarré.

Quelque 17 millions d'électeurs (sur 23,5 millions d'habitants) étaient appelés aux urnes ce samedi à Taïwan pour désigner leur nouveau président et renouveler leur parlement. En toile de fond : la future relation entre l'île autonome et la Chine qui n'a jamais cessé de revendiquer Taïwan comme faisant partie de son giron et dont Pékin souhaite reprendre le contrôle, par la force si nécessaire.

L’enjeu est de taille puisqu'il s'agit de la paix et la stabilité de l’île, située à 160 kilomètres au large des côtes chinoises.

Pékin s'oppose fermement au favori de la course à la présidentielle, l'actuel vice-président Lai Ching-te, du Parti démocrate progressiste (DPP) au pouvoir.

Lai Ching-tei et la présidente sortante Tsai Ing-wen rejettent les revendications de souveraineté de la Chine sur Taiwan, une ancienne colonie japonaise séparée du continent au milieu de la guerre civile en 1949. Ils ont cependant proposé de parler avec Pékin, qui a refusé à plusieurs reprises pour tenir des pourparlers et les a traités de séparatistes.

Pékin favoriserait le candidat du parti nationaliste le plus favorable à la Chine, également connu sous le nom de Kuomintang ou KMT. Son candidat, Hou Yu-ih, a également promis de relancer les négociations avec la Chine) tout en renforçant la défense nationale. Il a promis de ne pas s'engager dans la voie d'unification des deux rives du détroit de Taiwan s'il était élu.

Un troisième candidat en lice, Ko Wen-je, du plus petit Parti du peuple de Taiwan, ou TPP, a obtenu le soutien en particulier des jeunes qui souhaitent une alternative au KMT et au DPP, les partis d'opposition traditionnels de Taiwan.

qui ont en grande partie à tour de rôle depuis les années 1990. Ko Wen-je a également déclaré qu'il souhaitait parler avec Pékin et que son objectif ultime serait que Taiwan reste démocratique et libre.

Les États-Unis, qui sont tenus par leurs lois de fournir à Taiwan les armes nécessaires pour se défendre, ont promis leur soutien au gouvernement qui émergerait, renforcé par le projet de l'administration Biden d'envoyer une délégation non officielle composé d'anciens hauts fonctionnaires sur l'île peu après les élections.

Outre les tensions chinoises, des questions intérieures telles que la pénurie de logements abordables et la stagnation des salaires ont dominé la campagne.

Les résultats des élections devraient être connus dans la journée.