La reine Margrethe du Danemark a abdiqué, son fils Frederik X lui succède

Par euronews avec AP

La reine Margrethe II du Danemark a signé dimanche à Copenhague son abdication historique. Son fils Frederik X va lui succéder.

PUBLICITÉ

Margrethe, 83 ans, est la première monarque danoise à renoncer volontairement au trône depuis près de 900 ans, depuis la démission du roi Erik III Lam qui était entré dans un monastère en 1146.

Après plus d'un demi siècle de règne, la reine a signé dimanche son abdication lors d'une réunion avec le cabinet danois au palais de Christiansborg qui abrite les salles de réception royales et les écuries royales ainsi que le Parlement danois, le bureau du Premier ministre et la Cour suprême.

Avant d'abdiquer, la reine a effectué son dernier voyage officiel dans son carrosse royal. Claus Bech/fotograf@clausbech.dk

Le document lui a été présenté alors qu'elle était assise à une table massive recouverte de tissu rouge autour de laquelle étaient assis des membres de la famille royale et des membres du gouvernement danois.

Frederik, 55 ans, était présent dans la salle tout comme Christian, le fils de Frederik, âgé de 18 ans, qui deviendra prince héritier du trône.

Après avoir signé son abdication, la reine s'est levée et a fait signe à son fils de prendre sa place et a déclaré "Que Dieu sauve le roi" en quittant la pièce.

L'abdication laissera le Danemark avec deux reines : Margrethe conservera son titre tandis que l'épouse australienne de Frederik deviendra la reine Mary Frederik.

La Première ministre Mette Frederiksen a ensuite proclamé Frederik roi depuis le balcon du palais devant des milliers de personnes.

Contrairement au Royaume-Uni, il n’y aura pas de cérémonie de couronnement au Danemark.

Le Premier ministre proclamera officiellement Frederik roi depuis le balcon du palais de Christiansborg, qui abrite les bureaux du gouvernement, le Parlement et la Cour suprême ainsi que les écuries royales et les salles de réception royales.

Quatre canons sur le port de Copenhague tireront un salut pour marquer la succession. En fin d’après-midi, le parc d’attractions Tivoli Gardens de Copenhague prévoit de célébrer le nouveau roi et la nouvelle reine avec le plus grand feu d’artifice des 180 ans d’histoire du parc.

Une enquête — commandée par la chaîne publique danoise DR — publiée vendredi a montré que 79 % des 1 037 personnes interrogées par l'institut de sondage Epinion ont déclaré qu'elles pensaient que Frederik était prêt à prendre les rênes et 83 % ont déclaré qu'elles pensaient que sa femme Mary était prête à le devenir.