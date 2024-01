Passant d'un adolescent rebelle à un père de famille populaire, le prince héritier Frederik devient ce dimanche roi du Danemark après l'abdication surprise de sa mère, la reine Margrethe II.

Alors que la reine Margrethe II du Danemark a fait l'annonce historique de son abdication après un règne illustre de 52 ans, tous les regards se tournent désormais vers le prince héritier Frederik, prêt à monter sur le trône.

Dans son discours du Nouvel An, la plus ancienne monarque d'Europe encore en vie a révélé son intention de transmettre le manteau royal à son fils le 14 janvier, date anniversaire de sa propre accession au pouvoir à l'âge de 31 ans.

Depuis sa naissance le 26 mai 1968, Frederik André Henrik Christian est l'héritier du trône danois.

Mais que savons-nous de plus sur le futur roi du Danemark ?

Le prince héritier Frederik du Danemark assiste à la cérémonie de remise des médailles de la course féminine de voile Laser Radial aux Jeux olympiques d'été de 2016 à Rio. Bernat Armangue/AP

1) Relations royales

Le prince Frederik est le fils aîné de la reine Margrethe et de son mari d'origine française, le prince Henrik, décédé en février 2018.

Né à une époque où son grand-père maternel, Frederik IX (dont il porte le nom), régnait sur le trône danois et où son arrière-grand-père matrilinéaire, Gustaf VI Adolf, occupait le trône suédois, Frederik, 55 ans, partage son héritage royal avec son frère cadet, le prince Joachim.

2) Du prince fêtard à l'universitaire

En 1995, il a franchi une étape importante en devenant le premier membre de la famille royale à obtenir une maîtrise.

Frederik, qui était considéré comme un prince rebelle aimant les voitures rapides au début des années 1990, a changé de réputation lorsqu'il a obtenu une maîtrise en sciences politiques à l'université d'Aarhus, avec un séjour d'un an à l'université de Harvard.

Son mémoire de fin d'études analysait la politique étrangère des États baltes, un sujet qu'il avait exploré de près lors de ses multiples visites dans la région.

3) "Pingo" dans la marine

Frederik a suivi des études et une formation militaires approfondies dans les trois armées (marine, armée de terre et armée de l'air), notamment en terminant sa formation de plongeur dans les forces d'opérations spéciales d'élite de la marine (Frømandskorpset).

C'est là qu'il a reçu le surnom affectueux de "Pingo" (pingouin), en raison d'un incident présumé au cours duquel sa combinaison de plongée s'est remplie d'eau au cours duquel il avait été contraint de se dandiner comme un pingouin.

Le prince héritier Frederik continue de jouer un rôle actif dans les forces de défense de son pays.

Le prince héritier Frederik du Danemark et la princesse Mary en visite au Mémorial australien de la guerre à Canberra, le 8 mars 2005. Credit: AP Photo

4) Quand le prince rencontre le consultant

En 2003, la reine Margrethe a consenti à son mariage avec Mary Elizabeth Donaldson, une consultante en marketing australienne qu'il avait rencontrée lors des Jeux olympiques de Sydney en 2000.

Le mariage royal a lieu le 14 mai 2004 à la cathédrale de Copenhague, marquant le début d'une famille qui s'agrandira avec quatre enfants : Christian (né le 15 octobre 2005), Isabella (née le 21 avril 2007) et les jumeaux Vincent et Joséphine (nés le 8 janvier 2011).

Cependant, en 2023, des tabloïds ont allégué une liaison entre Frederik et la mondaine mexicaine Genoveva Casanova.

Des photos du couple passant une soirée ensemble à Madrid ont alimenté la controverse, ce qui a poussé Genoveva Casanova à publier une déclaration niant toute relation amoureuse et rejetant les rumeurs comme étant "malveillantes".

La maison royale s'est abstenue de tout commentaire à ce sujet.

5) Monarque marathonien

Passionné de course à pied, le prince Frederik a également participé aux marathons de Copenhague, de New York et de Paris.

Il est notamment devenu le premier membre de la famille royale à terminer un Ironman en 2013.

À l'occasion de son 50e anniversaire, le 21 mai 2018, il a lancé la "Royal Run", une course à pied publique qui se déroule dans les cinq plus grandes villes du Danemark.

Avec plus de 70 000 participants la première année, dont Frederik et sa famille, l'événement a remporté un franc succès auprès du public danois et est désormais organisé chaque année.

Le prince héritier avec l'athlète Martin Muller lors de la 13e journée des Jeux olympiques d'hiver de Sotchi 2014, le 20 février 2014. Credit: Getty Images

6) Frederik l'intrépide

Le prince Frederik est aussi connu pour son esprit d'aventure, comme en témoigne sa participation à plusieurs expéditions, dont une en Mongolie en 1986 et l'"Expédition Sirius 2000" au Groenland en tant que photographe.

Au-delà des expéditions, Frederik pratique le ski de fond et a même participé à la Vasaloppet, la plus grande course de ski de fond au monde, aux côtés du prince héritier norvégien Haakon.

7) Militant de l'environnement

Frederik s'intéresse aussi vivement au changement climatique et a participé activement à des expéditions, des forums et des événements environnementaux.

Cet engagement correspond aux sentiments de sa mère, qui a consacré son dernier discours de la Saint-Sylvestre à souligner l'urgence de la lutte contre le changement climatique.

"Nous devons nous attaquer au changement climatique. Les conséquences ne sont pas seulement à venir. Elles sont déjà là, et elles sont extrêmes. La plupart des Danois en sont pleinement conscients, même s'il a été difficile pour certains d'entre nous d'en prendre pleinement conscience. Ensemble, nous devons maintenant trouver l'espoir et la détermination nécessaires pour agir", a-t-elle déclaré.