Mer Rouge : une frappe américaine détruit 14 missiles houthis

L'armée américaine procède à une nouvelle frappe sur les Houthis et détruit 14 missiles yéménites avant qu'il ne soit tirés sur des navires en mer Rouge.

14 missiles des rebelles yéménites auraient été détruits.

Selon le Commandement militaire américain au Moyen-Orient, les missiles étaient prêts à être lancés et constituaient une "menace immédiate pour les navires marchands" dans la région.

C'est la quatrième frappe américaine sur les Houthis en l'espace de moins d'une semaine.

Maj. Gén. Pat Ryder, Secrétaire de presse du Pentagone : "Selon notre évaluation, nous avons touché ce que nous avions l'intention de toucher avec de bons effets. Encore une fois, l'objectif ici était de perturber et de dégrader les capacités Houthis à mener des attaques, et nous croyons qu'au total, en termes de portée et du nombre de frappes que nous avons effectuées, nous avons dégradé leur capacité à attaquer."

Les Houthis multiplient les attaques sur les navires marchands soupçonnés de se diriger vers Israël.

Mercredi, un drone a endommagé un vraquier appartenant à une société américaine qui naviguait au large du Yémen.

Jusqu'à 12 % du fret maritime mondial transite par le Golf d'Aden et la mer Rouge.