Mer Rouge : la crainte d'une escalade après le nouveau raid américain contre des Houthis

L'armée américaine a de nouveau bombardé ce samedi des installations militaires présumées de Houthis au Yémen. Soutenus par l'Iran, les rebelles yéménites ont multiplié leurs attaques contre des navires de commerciaux en mer Rouge.

Les Américains avaient menacé les Houthis de nouvelle représailles. Il les ont mis à exécution ce samedi. Le Commandement central américain a déclaré qu'une "action de suivi" avait bel et bien eu lieu au Yémen contre un site radar Houthi. Une opération menée par le destroyer de la marine USS Carney à l'aide de missiles d'attaque terrestre Tomahawk.

Vendredi une première opération d'envergure, menée cette fois avec le Royaume-Uni, avait déjà touché 28 sites et plus de 60 cibles. Ces frappes auraient fait au moins cinq morts.

L'armée américaine et les responsables de la Maison Blanche ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que les Houthis tentent de riposter.

Ces bombardements sont la conséquences de la campagne d’attaques de drones et de missiles contre des navires commerciaux dans la mer Rouge, une région hautement stratégique par où transite 12 % du commerce mondial.

Ces nouveaux bombardements interviennent alors que vendredi le secrétaire général de l'ONU avait exhorté toutes les parties à "ne pas aggraver encore la situation" .

Le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, avait souligné dans le même temps que les Houthis, soutenus par l'Iran, devaient avant tout cesser leurs attaques contre les navires de commerce, conformément à la récente résolution du Conseil de sécurité de l'ONU.

Mais cet appel à la désescalade n'a manifestement pas été entendu.

Les attaques houthies, qui ont débuté après le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas. Les Houthis disent soutenir les Palestiniens et promettent de prendre pour cible les navires à destination d'Israël.

Certains analystes du Moyen-Orient estiment cependant que l’intervention militaire occidentale n’arrêtera pas les rebelle yéménites, mais leur donnera au contraire une bonne raison de continuer, conformément à leur forte idéologie anti-occidentale.

"Finalement, ils ont un front ouvert avec les États-Unis et par conséquent, il n’y a pas de prix élevé dans cette confrontation, même si c’est un match perdu. Pour les Houthis, c’est la pomme de Newton qui est tombée et elle a accompli une grande partie de leur combat idéologique contre ce qu’ils croient être le grand diable", explique Farea al-Muslimi, chercheuse au programme Moyen-Orient et Afrique du Nord du Centre de réflexion Chatham House.

L'analyste affirme que tout conflit direct "Occident contre Houthis" est certainement une partie perdue pour le mouvement yéménite, mais qu'en fin de compte, les pertes seront plus grandes pour la communauté internationale, sous la forme d'énormes ressources dépensées pour traquer les Houthis à travers le Yémen.