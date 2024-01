En Allemagne, de nouvelles manifestations massives contre l'extrême droite

Par Euronews avec agences

Des centaines de milliers de personnes ont manifesté partout en Allemagne contre le parti d'extrême droite AfD. A Munich, la marche prévue a dû être interrompue en raison de la trop forte affluence.

PUBLICITÉ

En Allemagne, les manifestations anti-AfD ont pris un rythme quotidien depuis une semaine. Des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées ce dimanche contre le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne et son idéologie radicale qui suscite une mobilisation d'une rare ampleur. Plus de 1,4 million de personnes ont manifesté depuis vendredi dans des dizaines de villes à travers l'Allemagne.

À Munich, dans le sud du pays, la manifestation a été victime de son succès. La marche prévue a dû être interrompue en raison de la trop forte affluence. Les organisateurs ont déclaré que 5 000 personnes s'étaient rendues à cette marche, soit deux fois plus que le nombre d'inscrits.

Cette mobilisation a été déclenchée par la révélation par le média d'investigation allemand Correctiv d'une réunion d'extrémistes à Potsdam, près de Berlin, où un projet d'expulsion massive de personnes étrangères ou d'origine étrangère a été discuté.

D'autres rassemblements sont prévus dimanche, notamment à Berlin et Dresde en Saxe, un bastion de l'AfD. Des responsables politiques, des représentants religieux et des footballeurs ont appelé la population à se mobiliser contre ce parti, actuellement au plus haut dans les intentions de vote.