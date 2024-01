Nouvelle attaque nocturne de drones et missiles russes sur l'Est ukrainien

Par Euronews avec agences

La Russie a mené une nouvelle attaque nocturne contre plusieurs villes de l'Est de l’Ukraine. Au moins 6 personnes ont été blessées à Kharkiv.

La Russie a mené une nouvelle attaque nocturne contre plusieurs villes de l'Est de l’Ukraine avec 20 drones et trois missiles balistiques. À Kharkiv, régulièrement ciblée depuis le début de la guerre, plusieurs personnes auraient été blessées par une explosion de drone dans un quartier résidentiel. La déflagration a endommagé plusieurs bâtiment et laissé un profond cratère sur l'une des routes principales de la ville.

"Les rideaux nous ont plus ou moins sauvés, la vitre est tombée et nous avons sauté. Sinon, nous aurions été complètement fauchés. J'entendais le missile tout le temps, mais cette fois, je ne l'ai pas entendu" explique Marharyta Morozova, qui habite la zone sinistrée.

À Mykolaïv, un homme a été blessé dans une attaque contre un entrepôt.

De son côté, Kyiv affirme avoir endommagé une raffinerie de pétrole près de Saint-Pétersbourg en Russie. L'Ukraine multiplie elle-aussi les frappes contre les infrastructures russes ces dernières semaines.