La nationaliste Michelle O'Neill nommée cheffe du gouvernement d'Irlande du Nord

Pour la première fois dans l'histoire violente de l'Irlande du Nord c'est une femme, qui plus est nationaliste, qui a accédé samedi au poste de premier ministre en vertu des accords de paix du Vendredi Saint.

Michelle O'Neill est entrée dans l'histoire mouvementée de l'Irlande du Nord ce samedi.

A 47 ans, elle est devenue la toute première Première ministre catholique, nationaliste et républicaine de cette région rattachée au Royaume-Uni.

Après deux ans d'attente, et la victoire du Sinn Fein aux élections de 2022, la vice-présidente du parti nationaliste est donc devenue la cheffe du gouvernement d'Irlande du nord.

Michelle O'Neill, a été nommée aux termes de l'accord de paix du Vendredi Saint de 1998 qui partage désormais le pouvoir entre les deux principales communautés d'Irlande du Nord : les unionistes britanniques qui veulent rester au Royaume-Uni et les nationalistes irlandais qui cherchent à s’unir à l’Irlande.

Selon l'accord du Vendredi Saint aucun camp ne peut gouverner sans l’accord de l’autre.

Mais le processus s'était arrêté après le retrait du Parti unioniste démocrate (DUP en anglais) pour protester notamment contre les problèmes commerciaux liés au Brexit.

Après un accord avec le gouvernement britannique sur la question de na non-frontière entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, la situation s'est débloquée.

La nouvelle cheffe du gouvernement partagera le pouvoir avec un vice-premier ministre du DUP mais qui n'a pas encore été nommé. Les deux seront égaux, mais Michelle O'Neill, dont le parti a remporté le plus de sièges au Palais de Stormont, détiendra le titre le plus prestigieux.

"C'est un jour historique", a-t-elle déclaré sur X. "En tant que Première ministre pour tous, je suis déterminée à mener un changement positif pour tout le monde et à travailler avec les autres pour faire progresser notre société dans un esprit de respect, de coopération et d'égalité."

La nouvelle cheffe du gouvernement est issue d'une famille de républicains irlandais. Son parti, était affilié à l'Armée républicaine irlandaise pendant les troubles, une période d'environ 30 ans de conflit extrêmement violent sur l'avenir de l'Irlande du Nord, qui s'est terminée par l'accord du Vendredi Saint.

L’ancien président du Sinn Fein, Gerry Adams, qui a contribué à négocier l’accord de paix historique, était d'ailleurs dans la tribune de l’assemblée pour assister à la nomination de Michelle O’Neill.

Le retour aux commandes d'un gouvernement est intervenu exactement deux ans après un boycott du DUP suite à un différend concernant les restrictions commerciales sur les marchandises entrant en Irlande du Nord en provenance de Grande-Bretagne. Les 1,9 millions d’habitants d’Irlande du Nord se sont retrouvés sans administration fonctionnelle alors que le coût de la vie montait en flèche et que les services publics étaient mis à rude épreuve.

La question du maintien d'une frontière ouverte entre le nord et la république d'Irlande était un pilier clé du processus de paix qui a mis fin aux troubles, c'est pourquoi des contrôles ont été finalement imposés entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni.

L'accord conclu il y a un an entre le Royaume-Uni et l’UE, connu sous le nom de Cadre de Windsor, a néanmoins assoupli les contrôles douaniers et autres obstacles, mais n’est pas allé assez loin pour le DUP, qui a poursuivi son boycott.

Le gouvernement britannique a accepté cette semaine de nouveaux changements qui élimineraient les contrôles de routine et les formalités administratives pour la plupart des marchandises entrant en Irlande du Nord, même si certains contrôles resteraient en vigueur pour les marchandises illégales ou la prévention des maladies.

Les nouveaux changements incluent une législation "affirmant le statut constitutionnel de l’Irlande du Nord" en tant que partie intégrante du Royaume-Uni et donne aux politiciens locaux un "contrôle démocratique" sur toute future loi européenne qui pourrait s’appliquer à l’Irlande du Nord.

Le gouvernement britannique a également accepté de donner à l'Irlande du Nord plus de 3 milliards de livres pour ses services publics en difficulté, une fois que le gouvernement de Belfast sera de nouveau opérationnel.

"Je crois que mon parti a réalisé ce que beaucoup disaient que nous ne pouvions pas le faire", a déclaré le chef du DUP, Jeffrey Donaldson, devant l'hémicycle de Stormont. "Nous avons apporté des changements que beaucoup disaient impossibles, et je crois qu'aujourd'hui est une bon jour pour l’Irlande du Nord, un jour où une fois de plus notre place au Royaume-Uni et son marché intérieur sera respecté et protégé par notre loi et rétablie pour que tous nos citoyens puissent profiter des avantages de notre appartenance [au Royaume Uni].