Le général Valeri Zaloujny a été décoré du titre de "Héros de l’Ukraine"

Par Euronews avec agences

Le général Valeri Zaloujny, qui vient d’être remplacé à la tête des forces armées ukrainiennes, a été décoré du titre de "Héros de l’Ukraine", selon un décret présidentiel publié vendredi. Au cours de la cérémonie, Volodymyr Zelensky a souligné son "éminent mérite personnel dans la protection de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine".

Le nouveau chef des armées, nommé la veille, Oleksandr Syrsky, a lui déclaré que l'Ukraine était confrontée à de nouveaux défis et que son armée devait améliorer la rotation des troupes sur les lignes de front et mieux exploiter la puissance des nouvelles technologies pour sortir de la guerre de position qui dure depuis plusieurs mois.

Sur le front, les troupes ukrainiennes affirment avoir essuyé 91 attaques russes dont 49 frappes aériennes et 52 tirs de roquettes sur des positions militaires et des zones résidentielles. Dans la région de Soumy, 2 civils ont été tués et 4 autres blessés. Une exploitation agricole et un entrepôt ont été endommagés.