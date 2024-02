Ukraine : des frappes russes font trois morts à Selydove et douze blessés

Par Euronews

Trois personnes ont été tuées, dont un enfant et une femme enceinte, à la suite d'une frappe russe sur la ville de Selydove, dans la région de Donetsk, mercredi.

Le ministre de l’Intérieur, Ihor Klymenko, a déclaré que 12 personnes, dont des enfants, ont été blessées. La frappe a détruit un hôpital et endommagé une douzaine de tours d'habitation. Le service d'urgence de l'État ukrainien a diffusé une vidéo du lendemain de la frappe montrant des sauveteurs à la recherche de survivants dans les bâtiments en ruine. Selydove est située à seulement 25 kilomètres de la ligne de front. La ville a été frappée par quatre missiles, a ajouté M. Klymenko.

Neuf civils ukrainiens ont été tués et au moins 25 personnes ont été blessées par les bombardements russes au cours des dernières 24 heures, a déclaré le bureau du président mercredi.

Des rivières polluées

Les autorités ont annoncé que l'essence et le carburant diesel déversés à Kharkiv à la suite d'une attaque de drone russe sur un dépôt pétrolier n'ont pas atteint les sources d'eau potable.

Les Russes ont attaqué la ville le 9 février, lorsque plus de 3 000 tonnes de produits pétroliers se sont échappées de l'installation de stockage située dans le quartier Nemyshlianskyi de Kharkiv.Les substances se sont retrouvées dans la rivière Nemyshlia, puis dans les rivières Kharkiv, Lopan et Udy.

Afin d'arrêter le mouvement de la nappe de pétrole, des barrières seront installées le 14 février sur la rivière Udy entre les districts de Kharkiv et de Chuhuiv. Les ouvriers attendent qu'elles soient livrées dans la région.

Tetiana Tykhomyrova, professeur associé d'écologie industrielle à l'université polytechnique, considère le déversement de carburant du parc de stockage comme une catastrophe environnementale locale. Des représentants du Centre de contrôle et de prévention des maladies ont prélevé des échantillons d'eau et de sol afin de déterminer la quantité de pétrole déversée et ses conséquences. Les résultats sont attendus dans trois jours.

L'Ukraine se dit à cours de munitions , selon les experts, la guerre est dans l'impasse.

Le ministre britannique des Affaires étrangères s'efforce également d'obtenir le soutien des alliés régionaux de Kiev. En Bulgarie et dans d'autres pays vise à stimuler la production militaire pour aider l'Ukraine.

En visite en Bulgarie Le chef de la diplomatie britannique a appelé mercredi le Congrès américain à voter l’aide financière à l'Ukraine

Les républicains majoritaires à la chambre des représentants bloquent cette aide de 60 milliards de dollars.