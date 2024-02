Au Royaume-Uni, les actes antisémites ont bondi en 2023, selon l'organisation CST

Par Euronews

Les chiffres ont été fournis par le Community Security Trust (CST), une organisation caritative chargée de recenser les actes antisémites et de protéger les écoles et lieux de cultes juifs.

C’est un triste record, pour l’année 2023. 4 103 actes antisémites ont été recensés au Royaume-Uni, une hausse de 147 % par rapport à 2022.

Parmi les actes comptabilisés, plus de 3 300 insultes et comportements abusifs, 300 menaces et agressions et près de 200 dégradations comme des tags.

Un niveau élevé dû principalement à l’actualité internationale. Depuis l’attaque du Hamas le 7 octobre et la riposte militaire d’Israël dans la bande de Gaza, ces actes antisémites ont bondi au Royaume-Uni, mais également à travers l’Europe.

Ce conflit, qui est en cours, a également entraîné une multiplication des incidents contre la communauté musulmane, comme l’a indiqué, fin octobre, le chef de la police de Londres.