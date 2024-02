L'alunisseur privé Nova-C s'est élancé vers la Lune

Par Euronews avec AP

La fusée Falcon-9 de la société SpaceX a décollé tôt ce jeudi matin depuis du centre spatial Kennedy de la Nasa à Cape Canaveral en Floride, avec à son bord un alunisseur conçu par Intuitive Machines, une société privée. Objectif : le pôle sud lunaire.

L'alunisseur Nova-C a décollé tôt ce matin de Floride, à bord du lanceur Falcon-9 de SpaceX. Principale commanditaire de la mission, la Nasa espère un alunissage réussi la semaine prochaine afin de relancer l'économie lunaire avant les missions d'astronautes du programme Artémis, prévu au plus tôt pour 2026.

L'alunisseur s'est séparé avec succès de l'étage supérieur et a dérivé dans le vide, la Terre loin en dessous. Si tout se passe bien, une tentative d'alunissage aura lieu le 22 février, après une journée en orbite lunaire.

Seuls cinq pays - les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde et le Japon - ont réussi un alunissage et aucune entreprise privée ne l'a encore fait. Les États-Unis ne sont pas retournés sur la surface lunaire depuis la fin du programme Apollo, il y a plus de cinquante ans.

"Il y a eu beaucoup de nuits blanches pour préparer ce vol", a déclaré Steve Altemus, cofondateur et directeur général d'Intuitive Machines, avant le vol.

L'alunisseur d'Intuitive Machines se sépare de l'étage supérieur de son lanceur. Image SpaceX et Nasa TV. AP/AP

Pôle sud lunaire

La société a pour objectif de poser son alunisseur à six pattes de plus de 4 mètres de haut à 300 kilomètres du pôle sud de la Lune, ce qui équivaut à un alunissage dans l'Antarctique sur Terre. C'est dans cette région, pleine de cratères et de falaises dangereuses, mais potentiellement riche en eau gelée, que la NASA prévoit de faire alunir des astronautes dans le courant de la décennie. L'agence spatiale a déclaré que les six expériences de navigation et de technologie embarquées à bord de l'alunisseur peuvent aider à faciliter les choses.

L'alunisseur Peregrine d'Astrobotic Technology, premier élément du service commercial de livraison lunaire de la Nasa, est tombé en panne peu après le décollage, début janvier. En raison d'une rupture du réservoir de carburant et d'une fuite massive, le vaisseau spatial a contourné la lune et est rentré dans l'atmosphère 10 jours après le lancement, se brisant et brûlant au-dessus du Pacifique. D'autres engins réalisés par des sociétés privées, une israélienne en 2019, et une autre japonaise en 2023 ont aussi connu des échecs.

Intuitive Machines a surnommé son alunisseur du nom du héros d'Homère dans "L'Odyssée". La NASA paie 118 millions de dollars à Intuitive Machines - pour acheminer ses instruments scientifiques sur la Lune. La société a également trouvé ses propres clients, notamment Columbia Sportswear, qui teste une veste métallique comme isolant thermique sur l'alunisseur, et le sculpteur Jeff Koons, qui envoie des figurines lunaires de 125 pouces dans un cube transparent.

L'alunisseur transporte également la caméra Eaglecam de l'université aéronautique Embry-Riddle, qui prendra des photos de l'atterrisseur lors de leur descente. L'engin spatial doit cesser ses activités après une semaine à la surface.