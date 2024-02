Par AP

L'atterrissage a permis aux États-Unis de revenir sur la Lune pour la première fois depuis le célèbre programme Apollo de la NASA dans les années 1970.

L'entreprise texane Intuitive Machines a effectué, dans la nuit de jeudi à vendredi, le premier atterrissage américain sur la Lune depuis plus de 50 ans.

En dépit de l'irrégularité de la communication, la société américaine a confirmé que son atterrisseur baptisé Odysseus s'était posé à l'endroit vers 1 heure du matin, heure de Paris.

Elle n'a toutefois pas immédiatement fourni d'autres détails et a mis fin à sa retransmission en direct sur le web peu après avoir identifié un signal unique et faible en provenance de l'atterrisseur.

"Ce que nous pouvons confirmer, sans aucun doute, c'est que notre équipement se trouve à la surface de la Lune", a confié le directeur de la mission, Tim Crain, alors que la tension montait dans le centre de contrôle de la société à Houston.

Steve Altemus, PDG d'Intuitive Machines, a ajouté : "je sais qu'il s'agit d'une mission difficile, mais nous sommes à la surface et nous transmettons. Bienvenue sur la Lune".

Deux heures après l'atterrissage, les données commençaient enfin à affluer.

Première entreprise privée sur la Lune

Intuitive Machines est devenue la première entreprise privée à réussir un alunissage, un exploit réalisé par seulement cinq pays. Une autre entreprise américaine, Astrobotic Technology, a tenté sa chance le mois dernier, mais elle n'a jamais réussi à atteindre la Lune : son atterrisseur s'est écrasé sur Terre. Les deux entreprises font partie d'un programme soutenu par la NASA, visant à donner un coup de fouet à l'économie spatiale lunaire.

Les dernières heures avant l'atterrissage ont été source de stress, particulièrement lorsque le système de navigation laser de l'atterrisseur est tombé en panne. L'équipe de contrôle de vol de la société a dû faire appel à un système laser expérimental de la NASA, et l'atterrisseur a fait un tour supplémentaire autour de la Lune pour permettre ce changement de dernière minute.

Les employés d'Intuitive Machines se réjouissent après l'atterrissage réussi sur la Lune. Raquel Natalicchio/Houston Chronicle via AP

Une fois ce changement effectué, Odysseus est descendu d'une orbite lunaire et s'est dirigé vers la surface, en visant un endroit relativement plat parmi les falaises et les cratères près du pôle sud.

Alors que l'heure prévue pour l'atterrissage approchait, les contrôleurs du centre de commandement de la société attendaient, avec anxiété, un signal de la part du vaisseau spatial, situé à quelque 400 000 kilomètres de distance. Après une quinzaine de minutes, la société a annoncé qu'elle avait reçu un faible signal de l'atterrisseur.

La cible d'Intuitive Machines se trouvait à 300 kilomètres du pôle sud, à une latitude d'environ 80 degrés, soit plus près du pôle qu'aucun autre engin spatial ne l'a jamais fait. Le site est relativement plat, mais il est entouré de rochers, de collines, de falaises et de cratères susceptibles de contenir de l'eau gelée, ce qui explique en grande partie son attrait.

L'atterrisseur fonctionnant à l'énergie solaire devait fonctionner pendant une semaine, jusqu'à la longue nuit lunaire (qui dure environ 14 jours de 24 heures).

Lancé la semaine dernière, l'atterrisseur en fibre de carbone et en titane, d'une hauteur de 4,3 mètres, a transporté six expériences pour le compte de la NASA. L'agence spatiale a accordé à la société 118 millions de dollars (109 millions d'euros) pour construire et faire voler l'atterrisseur, dans le cadre de ses efforts visant à commercialiser les livraisons lunaires avant le retour des astronautes sur la Lune, prévu dans quelques années via le programmeArtemis.

Outre les expériences technologiques et de navigation de la NASA, Intuitive Machines a vendu de l'espace sur l'atterrisseur à Columbia Sportswear pour faire voler son nouveau tissu de veste isolante, au sculpteur Jeff Koons pour 125 mini-figurines lunaires et à l'Embry-Riddle Aeronautical University pour un ensemble de caméras destinées à capturer des images de l'atterrisseur en train de descendre.

La participation d'Intuitive Machines est la dernière d'une série de tentatives d'alunissage par des pays et des entreprises privéesqui cherchent à explorer la Lune et, si possible, à en tirer profit. Le Japon a réussi un alunissage le mois dernier, rejoignant ainsi les précédents triomphes de la Russie, des États-Unis, de la Chine et de l'Inde.